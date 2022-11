Nehmen Sie jetzt den Fuß vom Gas, Herr Pfarrer?

Fürstenfeldbruck

Von Ingrid Zeilinger schließen

Die Evangelische Kirche Deutschland (EKD) rät ihren Bediensteten, freiwillig ein Tempolimit von 100 Stundenkilometern auf der Autobahn und 80 Stundenkilometern auf Landstraßen einzuhalten. Stößt das auf Gegenliebe?

Fürstenfeldbruck - Der Fürstenfeldbrucker Dekan Markus Ambrosy – der eigentlich gerne schnell im Auto unterwegs ist – erzählt, was er von derartigen Botschaften hält und warum er diesen Appell der Kirche gar nicht braucht.

Herr Ambrosy, was halten Sie denn vom freiwilligen Tempolimit auf Dienstfahrten?

Mich macht so etwas immer ratlos, wie fast alle Appelle, die von Institutionen zu Dingen kommen, die eigentlich eine Selbstverständlichkeit sind. Es ist eine Entwertung, wenn man Appelle herausgibt, die in den Wind gesprochen sind. Denn wenn sich die Kirche dann zu substanziellen Themen äußert, überliest man sie womöglich. Daher sollte die Kirche mit solchen Botschaften sparsam umgehen und ihre Stimme zu Themen erheben, die wirklich wichtig sind.

Werden Sie sich an das Limit halten?

Ich mache das alleine schon, um Sprit zu sparen. Und die Autobahnen sind ohnehin oft so voll. Also ist langsamer fahren selbsterklärend. Und die Benzinpreise sind eine höhere Motivation als so ein Appell.

Sind Sie eigentlich ein schneller Fahrer?

Ja. Es gab eine Zeit, in der ein Tempolimit nicht so ein Thema war. Aber die gewonnenen 20 Minuten stehen in keinem Verhältnis zu der steigenden Gefahr, wenn man schnell fährt. Man muss halt etwas früher losfahren.

Und man sagt ja, Pfarrer radeln ohnehin viel...

Das stimmt, in unserem Beruf geht das gut. Es wäre eine viel konkretere Maßnahme, wenn die Kirche als Arbeitgeber die Anschaffung oder das Leasing von Elektro-Rädern für die Pfarrer fördern würde. Aber das ist wohl nicht ganz so einfach.