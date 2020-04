Neu im Stadtrat: Sie will das Sprachrohr aller Menschen mit Handicap sein

Diese Stadtrats-Amtszeit bringt auch für die alten Hasen eine ganz neue Erfahrung mit sich: Denn unter ihnen sitzt in der BBV-Fraktion eine Kollegin, die nicht auf ihr Augenlicht vertrauen kann. Lisa Rubin ist blind. Sie will ihre Erfahrungen einbringen und zum Sprachrohr der Menschen mit Handicap werden.

Fürstenfeldbruck – Politik hat Lisa Rubin schon in der Schule fasziniert. „Ich habe viel gelesen, auf Veranstaltungen mitdiskutiert und Podiumsdiskussionen besucht“, erzählt die 21-Jährige. So konnte sie zwei Hobbys verbinden: Die Leidenschaft für Politik und für die Musik. Sie singt, spielt Klavier und Gitarre. „Auf Podiumsdiskussionen war ich oft der musikalische Beitrag.“ Gleichzeitig sog sie politische Themen auf.

Schon mit 16 informierte sie sich über politische Studiengänge. Die Musik sollte ihr Hobby bleiben, das war für Lisa Rubin klar. Inzwischen kommt sie in den Fächern Politik und Kommunikationswissenschaften ins vierte Semester. Dass sie nun auch im Stadtrat sitzt, sieht sie als perfekte Ergänzung an. „Es passt jetzt einfach und ich kann vor Ort etwas verändern.“

Viele Gespräche im Vorfeld der Wahl

Zur BBV kam die 21-Jährige über den Brucker Frühling – die Zeitschrift der Gruppierung – und Willi Dräxler. Nachdem sich beide kennengelernt hatten, folgte ein Austausch. Als die Stadtratswahl anstand, fragte Dräxler, ob Lisa Rubin auf die Liste wollte. Sie sagte zu und trat auch in die BBV ein. „Ich bin kein Freund von Schubladendenken“, sagt sie. „In der BBV bin ich an nichts gebunden.“ Ihr sehr gutes Ergebnis überraschte sie. Es habe sich gelohnt, viel an Wahlständen mit den Menschen gesprochen zu haben.

Erfahrung mit politischer Arbeit hat Lisa Rubin schon, wenn auch aus einer anderen Perspektive: Nach dem Abitur engagierte sie sich im Beirat für Menschen mit Behinderung, unter anderem als zweite Vorsitzende. „Es hat mir unheimlich viel Spaß gemacht, aber man sitzt nicht am langen Hebel.“ Es dauere, Ideen in den Stadtrat zu bringen. „Ich hoffe, dass es nun schneller geht und dass der Beirat besser gehört wird.“

Das Thema Barrierefreiheit

Barrierefreiheit und der Umgang mit Menschen mit Handicap sind Rubins Steckenpferde. Denn als Blinde weiß sie, was baulich in Bruck noch getan werden kann. Der Rathausplatz und der Bahnhof Buchenau seien gut gestaltet, unter anderem mit einem Leitsystem auf der Straße. „Das wäre auch für andere Plätze gut.“ Auch Bushaltestellen könnten optimiert werden. „Es ist schön, wenn man eigene Erfahrungen und Expertenwissen einbringen kann.“

Dank der digitalen Welt kann sie sich daheim Unterlagen vorlesen lassen. Über ein kleines Gerät kann sie sich auch Dokumente in Braille-Schrift übertragen lassen. An einer Platte werden Nägel hochgedrückt, erklärt Lisa Rubin. Einzig bei Grafiken und Bauzeichnungen braucht sie jemanden, der es ihr genau beschreibt. Und auch bei geheimen Abstimmungen müsse man eine Lösung finden, damit sie keinen Fehler macht. Ihre Fraktionskollegen seien sehr hilfsbereit, sagt sie. Und sie freut sich, dass mehr junge Gesichter im neuen Stadtrat nach der Kommunalwahl sitzen. „Man muss schauen, dass jede Zielgruppe angesprochen wird.“