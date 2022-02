Harwath spielt Harwath: Schauspieler, Autor und Regisseur in einer Person

Von: Ulrike Osman

Teilweise derbe Monologe und zwischendurch Lieder von Bob Dylan und Elton John auf dem Akkordeon: Andreas Harwath spielt an der Neuen Bühne Bruck sein selbst geschriebenes Solo-Stück „Falscher Abgang“. © Weber

Herr Harwath ist kein Schauspieler mehr? Das wäre aber schade. Zum Glück ist die Aussage nicht wahr.

Fürstenfeldbruck – Sie ist nur der Aufhänger für einen furiosen Soloabend mit eben jenem Doch-noch-Schauspieler, den man an der Neuen Bühne Bruck (NBB) schon öfter gesehen hat – aber noch nie so. So allein die Bühne füllend, das Publikum mitreißend, sämtliche Talente auffächernd.

Dass der 51-Jährige Klavier spielen kann, wusste man spätestens seit seiner Rolle als (nicht wirklich) böser Wolf im jüngsten NBB-Kinderstück „Ein Schaf fürs Leben“. Dass seine eigentliche Liebe aber dem Akkordeon gehört und er dieses virtuos beherrscht, zeigt der Schauspieler, Regisseur und Gesangslehrer nun in seinem „biografisch abbaubaren Kabarett“. Applaus verdient er schon allein für diesen geistreichen Untertitel seines Ein-Mann-Stücks „Falscher Abgang“.

Die Teststation am Parkplatz

Der „Herr Harwath“ aus dem Stück will die Schauspielerei an den Nagel hängen. Eigentlich hat er das schon getan, doch weil sein Agent einen Auftritt abzusagen vergaß und eine Konventionalstrafe droht, schlurft der Mime ein letztes Mal aus den Kulissen auf die Bretter, die nicht mehr seine Welt bedeuten. Und er eröffnet dem „Provinzpublikum“, dass er lieber die nächsten zehn Jahre in der Teststation auf dem Parkplatz vorm Veranstaltungsforum arbeiten werde, als sich weiterhin „labbrigen Applaus“ anzuhören.

Harwath richtig geschrieben

Und weil es nicht mehr drauf ankommt, sich beliebt zu machen, kann er endlich so richtig vom Leder ziehen und allen die Meinung geigen – den Kollegen („das sind genauso konservative Arschlöcher wie Sie“), der Presse (die tausend Möglichkeiten gefunden hat, seinen Namen falsch zu schreiben) und vor allem den Zuschauern, diesen Feinden, die scharenweise in die Mega-Events von „Gesangsrobotern“ wie Helene Fischer rennen, statt ihre „regionalen Kultureinzelhändler“ zu unterstützen.

Harwath erzählt seine eigene Geschichte an diesem Abend. Wie er als Provinz-Teenager in den 80ern von Coolness träumte, wie er zur Schauspielerei kam und wie er sich seitdem durchschlägt in der masochistischen Kulturbranche. Unterbrochen wird der geniale, gelegentlich etwas derbe Text von famosen Musikeinlagen. Der Mann am Akkordeon überschreitet Grenzen, kombiniert scheinbar Unvereinbares – Bob Dylan klingt bei ihm wie die Original Oberkrainer – Sting, Elton John und Cindy Lauper erweisen sich als unerwartet akkordeontauglich und das Instrument sich als unerwartet jazztauglich.

Als Harwath dann auch noch Mundharmonika, Eisenbahnpfeife und Nasenflöte auspackt, wird er zur virtuosen One-Man-Band. Das Publikum im ausverkauften Haus hängt an seinen Lippen und amüsiert sich königlich. Endlich wieder ein (fast) normaler Theaterabend – immerhin sind 50 Prozent Auslastung erlaubt, die Bar hat geöffnet und die Vorstellung keine Unterlänge. Begeisterter Applaus, eine Zugabe und noch mehr begeisterter Applaus beschließen den Abend.

Aufführungstermine:

Samstag, 12. und Freitag, 25. Februar, jeweils 20 Uhr sowie Sonntag, 20. Februar, 19 Uhr. Karten gibt es über die Internetseite www.buehne-bruck.de.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Fürstenfeldbruck finden Sie hier.