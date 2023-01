Neue Bühne verpackt Pädagogik geschickt in Pinocchios Reise

Was täte der freche Pinocchio (gespielt von Katrin Bielski) nur ohne die Hilfe der Fee? © Klaus Schräder

„Lügen haben kurze Beine oder eine lange Nase“, sagt die gute Fee zu Pinocchio. Den frechen Jungen aus Holz kennt wohl jeder. Die Neue Bühne Bruck führt nun das Stück in der Fassung von Erpho Bell auf.

Fürstenfeldbruck - Zu Beginn der Aufführung wird ein Stummfilm in Schwarz-Weiß gezeigt. Zu sehen ist, wie das Holz, aus dem Pinocchio geschnitzt wird, entstanden ist. Anschließend kommen die Schauspieler auf die Bühne – und die Geschichte beginnt. Die Holzpuppe soll in die Schule gehen, trifft aber die Entscheidung, lieber frei sein zu wollen – um die Welt zu entdecken. So begibt sich Pinocchio auf eine Reise, die alles andere als ungefährlich ist. Zum Glück sind die gute Fee und eine altkluge Grille im Notfall zur Stelle.

Durch das Erlebte lernt Pinocchio, worauf es im Leben ankommt. Am Emde der Geschichte beweist er Mut und rettet seinem Papa Geppetto das Leben. Geppetto, der zu Beginn der Meinung ist, dass alle Kinder laut und egoistisch sind, wird bewusst, dass dies nicht stimmt.

Regisseur Andreas Harwath sagt: „Durch die Rollen der Fee und der Grille hält Pädagogik Einzug ins Stück. Es zeigt, dass ein Mann quasi ein fertiges sechsjähriges Kind bekommt, das allerdings noch nichts kann.“ Die Erziehung durch Fee und Grille fruchte am Ende.

Das gut einstündige Stück kam bei den Besuchern gut an. Christa Rath und ihrer Enkelin Soraja aus Fürstenfeldbruck sind begeistert. „Die Umsetzung fand ich sehr gelungen“, sagt Rath. Ihrer Enkelin hat am meisten die Rolle der guten Fee gefallen: „Sie hat Pinocchio immer sehr geholfen, das fand ich toll.“ Rath ist begeistert, dass das Stück so gut verständlich für Kinder präsentiert wurde.

Andrea Bentele war mit Daniela Tuchner und ihrem Sohn Antonio (6) zu Gast. Dem Trio gefiel die Aufführung sehr. „Die Leistung der Schauspieler und die Umsetzung waren Wahnsinn“, sagt Tuchner.

Pinocchio-Darstellerin Katrin Bielski ist von ihrer Rolle begeistert: „Diesen Part wollte ich unbedingt haben. Einen frechen Jungen zu spielen macht einfach nur Spaß“, sagt die 36-Jährige. Seit 2005 spielt die Olchingerin bei der Neuen Bühne. Pinocchios Geschichte erzählen mit ihr Patricia Flür, Barthl Sailer und Renata Springer.

Antonia Plamann

Eintrittskarten kann man online kaufen auf www.buehne-bruck.de. Ein Ticket kostet neun Euro. Nach der Premiere am Wochenende gibt es weitere Vorstellungen am 14., 15., 21., 22., 28. und 29. Januar ab 15 Uhr. Die Inszenierung ist eine aktualisierte Version des italienischen Kinderbuch-Klassikers und geeignet für alle ab fünf Jahren.