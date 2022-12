Die Welt der Schauspielerei ist ihre Passion

In Aktion: Kerstin Krefft mit Kollege Alexander Schmiedel in der Inszenierung „Der ewige Spießer“. © Weber (Archiv)

Einer der größten Theatervereine in der Kreisstadt ist die Neue Bühne Bruck. Gerade in so einer Gemeinschaft geht ohne zahlreiche helfende Hände gar nichts. Sowohl vor als auch hinter der Bühne ist Kerstin Krefft deshalb eine wichtige Stütze und die gute Seele des Vereins.

Fürstenfeldbruck – Kerstin Krefft ist seit dem Jahr 2000 aktives Mitglied bei der Neuen Bühne Bruck. Geschauspielert hat die 47-Jährige aber schon in ihrer Jugend in der Theatergruppe des Viscardi Gymnasiums. Als Freunde ihr dann von der anderen Theatergruppe erzählten, stattete sie dieser einen Besuch ab und ist bis heute dort „hängen geblieben“, wie sie erzählt.

Am meisten gefällt ihr an der Schauspielerei die Beschäftigung mit der Rolle im Vorfeld. „Es macht einfach Spaß, sich in andere Figuren hineinzuversetzen und zu fühlen wie sie“, sagt die Emmeringerin.

„Außerdem ist es immer wieder besonders, wenn man die Reaktionen des Publikums sieht und man mit den Schauspielkollegen und den Zuschauern in eine andere Welt eintaucht.“

Kerstin Krefft ist an der Neuen Bühne auch für den Spielplan und Pressetexte verantwortlich. © Privat

Seit mehreren Jahren ist Kerstin Krefft bei der Neuen Bühne für die Stückrecherche mitverantwortlich und gestaltet den Spielplan. Außerdem verfasst sie die Texte auf der Homepage sowie Pressemitteilungen. Früher erarbeitete sie auch immer mal wieder szenische Lesungen, so beispielsweise das Stück Fabian von Erich Kästner. Auch „Bunte Abende“ zu bestimmten Themen gestaltet Krefft mit.

In den Jahren hat sie schon einige Figuren verkörpert. Eine ihrer schönsten Rollen war die der Smilla im Stück „Fräulein Smillas Gespür für Schnee“. „Das war einfach etwas ganz Besonderes für mich, da ich hier mitdramatisiert habe und es eine riesige Rolle war“, schwärmt Kerstin Krefft. Doch auch das Stück „Der Vorname“ gefiel ihr sehr gut. „Jede Rolle hat einfach ihre ganz eigenen Reize“, sagt sie.

Doch auch jede Premiere ist für die 47-Jährige etwas Besonderes. „In den Stunden zuvor herrscht nur Chaos und man denkt sich 100-mal, warum habe ich mir das angetan? Das mache ich nie wieder“, erzählt Krefft.

Doch dieses „nie wieder“ hält gerade einmal bis zum Applaus an, dann überwiegt wieder die Liebe zur Schauspielerei. „Der Applaus und die glücklichen Gesichter der Zuschauer machen alles wieder gut“, sagt Krefft. Für sie ist genau das das Schöne am Theater. Nämlich anderen eine Freude zu machen.

Insgesamt wirkte Kerstin Krefft bisher in 18 Produktionen der Neuen Bühne Bruck mit. Es bereitet ihr jedes Mal aufs neue große Freude, wie sie sagt: „Ich bin froh und dankbar immer wieder ein Teil solch toller Produktionen zu sein.“

Bei der Neuen Bühne wird unter Profibedingungen geprobt

Die Neue Bühne Bruck wurde im Jahr 1984 gegründet und hat mittlerweile 70 Mitglieder. Harald Molocher rief die Gruppe mit dem Gedanken ins Leben, Amateurschauspieler unter der Regie von Profis arbeiten zu lassen.



Dieses Prinzip wird auch heute noch verfolgt. Findet die Neue Bühne ein für sich passendes neues Stück, wird unter Profibedingungen geprobt. So werden die Stücke unter der Aufsicht des Profiregisseurs in sechs Wochen einstudiert, dann findet die Premiere statt.



Ihre Anfänge hatte die Theatergruppe in Turnhallen sowie in einem Keller in Neulindach mit einer kleinen Bühne und einer Bar. Im Jahr 2001 erfolgte dann der Umzug ins neu eröffnete Veranstaltungsforum Fürstenfeld. Das eröffnete den Schauspielern neue Möglichkeiten.



In der Spielsaison 2019/2020 gab Harald Molocher die Leitung der Neuen Bühne an Alexander Schmiedel ab. Mittlerweile hat das Theater mehr als 170 Stücke aufgeführt und wurde mit zahlreichen Preisen ausgezeichnet, unter anderem mit dem Tassilo-Preis der Süddeutschen Zeitung. pla



Vereinssteckbrief: Gründung: 1984; Mitgliederzahl: 70; Kontakt: per E-Mail an info@buehne-bruck.de; Internet: www.buehne-bruck.de (Antonia Plamann)

