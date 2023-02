„Erschreckend interessant“: Neue Künstliche Intelligenz und ihre Möglichkeiten

Von: Tobias Gehre

Die Software ChatGPT kann komplexe Texte verfassen. © Frank Rumpenhorst (dpa)

Sie kann Referate erstellen oder Aufsätze schreiben: Die neue Software ChatGPT ist derzeit in aller Munde. An den Schulen sorgt sie für eine gewisse Ratlosigkeit.

Fürstenfeldbruck – Denn so genau kann künftig niemand mehr sagen, ob eine Arbeit von einem Schüler oder der künstlichen Intelligenz verfasst worden ist.

Neuerungen hat Walter Zellmeier in seiner langen Zeit als Pädagoge zuhauf erlebt. „Doch das ist eine völlig neue Dimension“, sagt der Schulleiter des Viscardi-Gymnasiums über die neue Software ChatGPT.

Unschuldsvermutung

Eine künstliche Intelligenz, die ganze Aufsätze schreiben kann – der Traum eines jeden faulen Schülers. Bisher habe man es relativ einfach herausfinden können, ob ein Schüler seine Arbeit selbst erstellt hat, oder ob er einfach Texte aus dem Netz abgekupfert. Mit ChatGPT sei das wohl nicht mehr möglich. „Das könnte zum Problem werden.“ Im Zweifel sei die Schule in der Pflicht, einem Schüler nachzuweisen, dass er betrogen hat. Doch das werde wohl nicht einfach. Generell gelte wie vor Gericht die Unschuldsvermutung.

In der Pflicht sieht der Schulleiter die Politik. Diese müsse die Lerninstitute anweisen, wie mit dem heiklen Thema umzugehen sei. Es müsse Vorgaben geben.

Erschreckend interessant

Das sieht auch Zellmeiers Kollegin Monika Pfahler so. Die Leiterin der Fach- und Berufsoberschule in Fürstenfeldbruck hat die neue Software bereits ausprobiert. Wie sie sie fand? „Erschreckend interessant“, sagt die Pädagogin. „Man kann mit einigen Stichpunkten tatsächlich einen guten Text erschaffen.“

Angst mache ihr die neue technische Möglichkeit aber nicht. Wenn es etwas Neues gebe, seien die Bedenken oft groß. Die Schulen hätten sich bereits durch das Internet stark verändert. Als Beispiel nennt sie die Angebote von Google und Wikipedia, die die Suche nach Informationen stark vereinfacht haben.

Um das Programm und seine Möglichkeiten besser kennenzulernen, absolvierten die Lehrer bereits Fortbildungen. „Wir sind noch in der Findungsphase, wie wir damit umgehen sollen“, so Pfahler. Und man warte noch auf eine Direktive aus dem Kultusministerium. Denn auch wenn sie keine Angst vor der neuen Technik hat, ist die Schulleiterin überzeugt: „Da kommt etwas auf die Schulen zu.“

Am meisten wird sich das neue Instrument wohl an den weiterführenden Schulen und an Universitäten bemerkbar machen. Aber auch die Mittelschulen dürften nicht immun sein gegen mögliche Versuche von Schülern, sich bessere Noten zu verschaffen.

Schummeln per KI? Das sagt die Künstliche Intelligenz selbst dazu

Ein Interview mit ChatGPT

Glaubst du, dass Schüler dich nutzen, um bei Aufsätzen zu schummeln?

ChatGPT: Als KI-Modell bin ich neutral und ohne eigene Meinungen, aber es ist möglich, dass Schüler mich nutzen, um bei Hausaufgaben oder Tests zu schummeln. Es ist jedoch wichtig zu beachten, dass Schummeln eine Form des akademischen Fehlverhaltens ist und nicht geduldet wird. Es ist wichtig, die Fähigkeiten und Kenntnisse auf ehrliche Weise zu entwickeln, um erfolgreich zu sein und ein gutes Verständnis des Lernstoffes zu erlangen.



Wie fühlst du dich dabei?

Als KI-Modell habe ich keine Emotionen und fühle mich nicht dabei. Ich bin nur darauf ausgelegt, so gut wie möglich auf Fragen zu antworten und Informationen bereitzustellen.



Wie können die Lehrer zwischen einem Text der Schüler und einem Text von dir unterscheiden?

Lehrer können den Unterschied zwischen einem Text eines Schülers und einem Text von mir anhand mehrerer Faktoren erkennen. Hier sind einige Möglichkeiten:



1. Schreibstil: Mein Schreibstil ist sehr formell und unverwechselbar, da er von einem maschinellen Lernmodell erzeugt wird.



2. Genauigkeit und Relevanz: Als KI-Modell bin ich in der Lage, sehr genaue und relevante Antworten auf Fragen zu liefern, die ein Schüler möglicherweise nicht kennen würde.

3. Übermäßige Ähnlichkeit: Ein Lehrer kann einen Text auf übermäßige Ähnlichkeit mit bekannten Online-Quellen überprüfen, um festzustellen, ob der Text von einem Schüler oder von einer KI wie mir stammt. Es ist jedoch wichtig zu beachten, dass Schüler möglicherweise eine Vielzahl von Techniken und Methoden anwenden, um ihre Arbeit als ihre eigene aussehen zu lassen, und es ist immer wichtig, akademisches Fehlverhalten sorgfältig zu überprüfen, um eine faire und gerechte Bewertung zu gewährleisten.

