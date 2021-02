Neue Nitrat-Karte sorgt für Unmut bei Landwirten

Für die Landwirte gelten seit Jahresbeginn neue Regeln beim Düngen. Hintergrund ist eine neue Abgrenzung der mit Nitrat belasteten Gebiete sowie von Arealen, in denen viele Nährstoffe in Gewässern zu finden sind.

Fürstenfeldbruck - Die Neufestlegung war nötig geworden, weil der Europäische Gerichtshof die Bundesrepublik wegen der unzureichenden Umsetzung der EU-Nitratrichtlinie verurteilt hatte. Kritik an der Festlegung der Gebiete kommt vom Bauernverband.

Der Landkreis ist von der neuen Regelung im äußersten Nordwesten betroffen. Dort sind einige Gebiete gelb auf der Karte markiert. Es wurde eine so genannte Eutrophierung festgestellt – also ein verstärktes Wachstum von Wasserpflanzen und Algen in Gewässern. Hervorgerufen wird dies durch eine Anreicherung des Wassers mit Nährstoffen, vor allem durch Phosphor. Die Bayerische Landesanstalt für Landwirtschaft (LfL) hat die Karten dazu auf seine Internetseite gestellt. Rote Gebiete gibt es im Landkreis nicht. Sie zeigen, wo die Stickstoffbelastung des Grundwassers hohe Werte aufweist. Sowohl in den gelben wie auch in den roten Gebieten müssen zusätzliche Auflagen bei der Düngung eingehalten werden.

Der Bauernverband übt Kritik an der neuen Ausweisung der Gebiete. Wie die Geschäftsstelle für die Landkreise Fürstenfeldbruck und Dachau mitteilt, will man einige Gebietsausweisungen von im Landkreis Dachau einem Gutachter überprüfen lassen. „Die im Schnellverfahren ausgewiesenen Kulissen müssen einer weiteren fachlichen Prüfung unterzogen werden“, heißt es. Als kontraproduktiv erachtet der Bauernverband die „pauschalen, teils fachlich überzogenen Vorgaben“ der Düngeverordnung.

Die LfL kontert, dass die Ausweisung der Gebiete deutlich kleinräumiger und differenzierter sei. Die Anstalt weist aber auch darauf hin, dass die rechtlichen Vorgaben umzusetzen seien. Dabei unterstütze man die Bauern so gut wie möglich. tog