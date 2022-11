Neue Nummer beim Ruftaxi ab dem Fahrplanwechsel

Ein Ruftaxi. © LRA FFB

Die telefonische Buchung von MVV-RufTaxi-Fahrten in den Landkreisen Dachau, Fürstenfeldbruck und Starnberg ändert sich.

Fürstenfeldbruck - Ab dem Fahrplanwechsel am Sonntag, 11. Dezember, können die Taxis über die rund um die Uhr erreichbare Hot-line (089) 41 42 43 44 bestellt werden. Die Online-Anmeldung über die MVV-App und die MVV-Auskunft funktionieren daneben weiterhin.

Die Ruftaxis hätten sich in Räumen und Zeiten mit geringerer Nachfrage als zielgerichtete Ergänzung zum Regionalbusverkehr bewährt, so der MVV. Die Fahrzeuge verkehren zwar wie Regionalbusse nach Fahrplan und sind in den Tarif integriert – sie sind jedoch nur nach vorheriger Fahrtwunschanmeldung und demnach auch nur dort unterwegs, wo sie tatsächlich benötigt werden. Die bisherige Buchungsnummer wird noch bis Ende März 2023 erreichbar sein.

