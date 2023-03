Neue Optionen für Biomüll-Verwertung: Kooperation mit Augsburg?

Von: Thomas Steinhardt

Bioabfall enthält viel Energie. Die könnte künftig in Augsburg gewonnen werden. © dpa

Biomüll aus dem Brucker Landkreis könnte künftig in Augsburg in Biogas umgewandelt werden. Der schwäbische Entsorger jedenfalls hat Interesse an einer Kooperation. Genau wie ein weiterer Anbieter.

Fürstenfeldbruck – Bislang wird der Biomüll aus der Region Bruck im etwa 100 Kilometer entfernten Landkreis Kelheim vergoren. Seit einiger Zeit laufen Diskussionen über die Errichtung einer eigenen Anlage, wobei sich das nur in Kooperation mit anderen Kreisen wirtschaftlich darstellen ließe. Einig ist man sich im Landkreis, dass künftig mit Hilfe einer braunen Tonne wesentlich mehr Biomüll erfasst werden soll als bisher. Denn obwohl Kartoffelschalen, Küchenabfälle oder Kaffeesatz als hochenergetisch gelten, landen große Teile dieser Abfallart in der schwarzen Tonne und werden damit einfach verbrannt, beziehungsweise thermisch verwertet.

Mit Dachau und Starnberg

Nun tut sich aus Sicht des Landkreises und seiner potenziellen Biomüll-Partner in Dachau und Starnberg eine neue Option auf: Laut Abfallwirtschaftsbetrieb wandte sich die AVA Abfallverwertung aus Augsburg an mehrere Landkreise. Die AVA möchte demnach auf ihrem Grundstück eine weitere Anlage zur Verwertung von Bioabfällen errichten. Dem Augsburger Betrieb schwebt eine langfristige Zusammenarbeit mit anderen Landkreisen vor. Die Anlage würde von der AVA gebaut und könnte 2026 in Betrieb gehen, wobei finanzielle Fragen im Detail noch zu klären wären.

60 Kilometer

Aus Sicht des Brucker Abfallwirtschaftsbetriebs hätte eine Kooperation mit der etwa 60 Kilometer entfernten Anlage verschiedene Vorteile. Man hätte langfristige Entsorgungssicherheit und wäre marktunabhängig, die Vereinbarung hätte hohe Planungs- und Kalkulationssicherheit und der Brucker Abfallbetrieb hätte kein eigenes Investitionsrisiko. Bereits vorhandene Flächen würden genutzt, Biogas in Erdgas-Qualität könnte ins Netz eingespeist werden. Zudem würde Dünger hergestellt. Die Bauschuttdeponie Jesenwang könnte als Umladestation auf dem Weg nach Augsburg genutzt werden. In einem ersten Schritt könnte eine Absichtserklärung („Letter of Intent“) unterzeichnet werden. Diese stellt eine politische Aussage dar und ist noch nicht mit finanziellen Vereinbarungen verbunden.

Im Werkausschuss

Im zuständigen Werkausschuss des Kreistags sollte die Idee eigentlich diskutiert werden. Aufgrund neuer Erkenntnisse, wie Sitzungsleiterin Martina Drechsler sagte, wurde das Thema aber von der Tagesordnung genommen. Wie AWB-Chef Stefan Mayer auf Nachfrage erklärte, sei ein neues Angebot an den Landkreis herangetragen worden, quasi eine Alternative zur Augsburger Kooperation. Dieses müsse man jetzt genauer prüfen. Dann soll das Thema wieder in die Gremien des Kreistags kommen. Zuletzt hatte der Abfallwirtschaftsbetrieb nach Grundstücken für eine eigene Anlage gesucht und dafür sogar Angebote erhalten. Diese Suche sollen nun aber ruhen.

