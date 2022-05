Neue Schätze im Museums-Depot

Von: Ulrike Osman

Teilen

Das Stadtmuseum in Fürstenfeldbruck. © Stadt Fürstenfeldbruck

Henrik Moor, Johanna Oppenheimer, Lily Koebner-Linke und Carl Friedrich Steinheil waren Künstlerpersönlichkeiten mit engem Bezug zur Region. Sie alle lebten – teilweise über lange Zeit – in und um Bruck.

Fürstenfeldbruck – Zu den Beständen des Museums sind in jüngerer Zeit Bilder der Vier hinzugekommen. Sie wurden dem Haus geschenkt beziehungsweise gekauft.

Henrik Moor kam 1910 nach Bruck und lebte hier bis zu seinem Tod 1940. Bei einem Kuraufenthalt in Bad Kissingen lernte er den Fabrikanten Hermann Luithlen kennen, einen Hersteller von Suppenwürze. Zwischen den beiden Männern entwickelte sich eine lebenslange Freundschaft. Luithlen unterstützte den Künstler, indem er ihm Aufträge vermittelte und ihn auch von eigenen Familienmitgliedern Porträts anfertigen ließ. So malte Moor 1915 Luithlens Töchter Gertrud und Erika. Ein Jahr später war das Bild im Münchner Glaspalast ausgestellt.

Ansehnlicher Bestand

Nun hat es seinen Weg nach Fürstenfeld gefunden. Zuletzt gehörte es einem Sohn von Erika Luithlen – er hat es dem Museum gespendet. „Wir haben inzwischen einen ansehnlichen Gemäldebestand“, freut sich die stellvertretende Museumsleiterin Verena Beaucamp. Manchmal kommen Schenkungen, wenn die Haushalte von Sammlern nach deren Tod aufgelöst werden und die Enkelgeneration für die Kunstwerke keine Verwendung hat. Dann wird nach einem geeigneten Abnehmer gesucht – zum Beispiel am ehemaligen Wohnort des Künstlers.

Eine Schenkung ist auch ein Ölgemälde von Johanna Oppenheimer. Die von 1919 bis 1942 in Schöngeising lebende Künstlerin malte fast ausschließlich Motive aus ihrem persönlichen Umfeld, so auch in diesem Fall. Das Bild „Rauschmeierin und die kleine Barbara“ zeigt eine Freundin Oppenheimers, die ihre Enkelin im Arm hält.

Das Schicksal vieler Werke der Künstlerin ist unklar. Sie wurde aufgrund ihrer jüdischen Abstammung von den Nazis verfolgt und starb im Konzentrationslager Theresienstadt an den Folgen der dort herrschenden menschenunwürdigen Zustände. Ein Großteil der erhaltenen Bilder Oppenheimers befindet sich im Privatbesitz von Menschen, die ihr als Kinder nahestanden. Vielen brachte sie das Malen bei, unterrichtete sie in Englisch und Französisch und war generell für ihre großzügige und selbstlose Art bekannt.

(Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen FFB-Newsletter.)(Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen FFB-Newsletter.)

Erfreut ist man im Museum auch über den Ankauf eines Selbstporträts von Lily Koebner-Linke. Sie lebte ab 1925 in Bruck und war Mitbegründerin des ersten Tennisclubs der Stadt. Als emanzipierte junge Frau fuhr sie schon damals Auto, arbeitete als freischaffende Malerin und betrieb eine Kunst-Emaille-Werkstätte. Nach ihrer Scheidung und einigen Jahren im Ausland kehrte sie 1949 verarmt nach Bruck zurück. Bis zu ihrem Tod 1980 verdiente sie sich hier ihren Lebensunterhalt als Porträtistin und Werbegrafikerin.

Optische Geräte

1899 zog der Maler Carl Friedrich Steinheil in ein Haus mit Atelier in der Emmeringer Hauptstraße. Der Enkel von Carl August Steinheil, weltberühmter Erfinder optischer Geräte, hinterließ ein Gesamtwerk von großer Bandbreite. Er malte impressionistische Landschaften ebenso wie Porträts und Darstellungen bäuerlichen Lebens. Häufig erinnern seine Motive an Momentaufnahmen, so auch das vom Museum angekaufte Werk „Der Besuch“. Es zeigt eine alte Frau mit Strickzeug, neben ihr auf dem Tisch eine Krähe, die dort gerade gelandet zu sein scheint.

Da es im Museum keine Dauerausstellung von Gemälden gibt, sind die Neuzugänge zunächst ins Depot gewandert. Zum Vorschein kommen sie für Sonderausstellungen, „wenn es thematisch passt“, verspricht Verena Beaucamp.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Fürstenfeldbruck finden Sie auf Merkur.de/Fürstenfeldbruck.