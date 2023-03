Anwohner verweigern Prüfung der Seil-Leuchten: Neue Lampen nötig

Von: Lisa Fischer

Statt Seilleuchten sollen künftig Laternenmasten in der Pucher- und Aicher Straße stehen. © archiv

In der Pucher und der Aicher Straße in Fürstenfeldbruck soll eine neue Straßenbeleuchtung installiert werden.

Fürstenfeldbruck – Denn die Technik ist nicht mehr auf dem neuesten Stand. Statt der Seilleuchten, die hoch oben zwischen den Gebäudefassaden in der Luft hängen, wird es neue Laternenmasten geben. Ein Grund: Nicht alle Anwohner stimmen der nötigen Überprüfung der Ankerpunkte an ihren Hauswänden zu.

Im Sommer 2021 wurde das Elektroplanungsbüro HPE von der Stadt beauftragt, neue Beleuchtungsvarianten für die Pucher Straße – ab dem Viehmarktplatz – und die Aicher Straße auszuarbeiten. Im Zuge dessen wurden auch die Anwohner befragt, an deren Häusern die Seilleuchten verankert sind. Denn bevor dort neue Seilleuchten installiert werden, müsste eine Zugprüfung stattfinden. Das Ergebnis: Zwölf der insgesamt 22 Ankerpunkte würden nach Gesprächen mit den Hauseigentümern wegfallen, da sie dieser Prüfung nicht zustimmen, erklärte Matthias Maier vom Planungsbüro HPE im Ausschuss für Umwelt, Verkehr rund Tiefbau.

Drei Varianten

Das Planungsbüro hat drei Varianten erarbeitet: In der ersten würden alle Seilleuchten und Verankerungen entfernt und Mastleuchten installiert werden. Die insgesamt zwölf Straßenlaternen wären acht Meter hoch. Der Vorteil: Sie haben eine höhere Standsicherheit, geringere Wartungskosten und keine Berührungspunkte mit den Hauseigentümern. Der Nachteil: „Es sind Tiefbauarbeiten nötig“, sagte Maier. Die Kosten liegen bei insgesamt 101 000 Euro.

Bei den beiden anderen Varianten, die das Planungsbüro HPE geprüft hatte, waren jeweils Seilleuchten vorgesehen – natürlich nur dort, wo es von den Hauseigentümern eine Zustimmung gibt. Wo diese fehle, müssten sogenannte Abspannmasten gebaut werden, erklärte Maier. Die Kosten: 124 000 Euro. Planungsbüro und Stadtverwaltung plädierten deshalb für die erste Variante.

Zustimmung?

Das Lichtbild einer Hängeleuchte über der Straße empfinde er als deutlich angenehmer, sagte Christian Götz (BBV). Er hakte bei Georg Viehbeck vom städtischen Tiefbauamt nach, weshalb denn überhaupt einige Ankerpunkte wegfallen würden. „Zum einen sind die Verankerungen 40 bis 50 Jahre alt“, antwortete Viehbeck. Zum anderen gäbe es keine Pläne mehr. 2016 habe es eine Prüfung gegeben, diese treffe aber keine Aussage zur Tragfähigkeit der Ankerpunkte. Auch Unterlagen, ob es jemals eine Zustimmung der Hauseigentümer gab, würden der Stadtverwaltung nicht mehr vorliegen.

Thomas Brückner (Grüne) plädierte für ein einheitliches Beleuchtungskonzept in der Innenstadt. So hängen in der Haupt- und Schöngeisinger Straße beispielsweise Seilleuchten. „Es ist nicht schön, wenn wir die Schnellstraßenleuchten von der B 2 in die Altstadt bringen“, sagte Brückner. Er bat darum, falls sich die Variante mit Laternenmasten durchsetzen würde, wenigstens die gleichen Masten zu verwenden, wie sie schon an anderen Stellen in der Innenstadt stehen.

Auf das Modell habe man keinen Einfluss, antwortete Viehbeck. Das würde sich erst nach der Ausschreibung ergeben. Der Ausschuss stimmte schließlich gegen die Stimme von Brückner für die Variante mit den Mastleuchten.

