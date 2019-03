Neue Wohnungen am Buchenauer Platz

Die Stadt will direkt am Buchenauer Bahnhof neue Wohnungen bauen. Als Standort war der Spielplatz neben dem Kindergarten im Gespräch. Den wollen die Stadträte aber erhalten.

Fürstenfeldbruck – Dem Buchenauer Platz stehen bauliche Veränderungen bevor, nicht nur im Zuge des bereits begonnenen Bahnhofsumbaus. Die Verwaltung stellte dem Planungs- und Bauausschuss sowie dem Haupt- und Finanzausschuss nun eine Variante für ein Gebäude mit elf bis 15 Wohnungen vor. Der Vorschlag kam grundsätzlich gut an, nicht aber der vorgeschlagene Standort.

Im Bereich um den Buchenauer Platz wird kräftig gebaut. Nördlich davon wird der Zugang zum Bahnhof barrierefrei gemacht. Südlich entsteht an der Stelle des Kindergartens in den nächsten zwei Jahren ein Neubau für eine Krippe mit drei Gruppen. Dazwischen liegt im Augenblick noch ein Spielplatz. Der muss jedoch für die Bauarbeiten an der Krippe weichen. Die Fläche wird für ein Provisorium benötigt, in dem die Kinder bis zur Fertigstellung betreut werden.

Deshalb schlug die Verwaltung vor, den Spielplatz weiter nach Norden, in die Nähe des Zugangs zum Bahnhof, zu verlegen. Auf dem Spielplatzgelände könnte dann in zwei Jahren – nach Fertigstellung der Krippe und dem Abbau des Provisoriums – ein Wohnhaus entstehen.

Stadtrat Andreas Lohde (CSU) begrüßte den Vorschlag der Verwaltung. Nur würde er den Spielplatz an heutiger Stelle wiederherstellen und das Wohnhaus auf der nördlichen Freifläche errichten. „Dann behält der Buchenauer Platz seinen Platz-Charakter bei“, sagte Lohde.

Dem pflichtete Alexa Zierl (Die Partei & Frei) bei. Ein Spielplatz zwischen den Zugängen zum Bahnhof sei vor allem für Kleinkinder nicht besonders geeignet, sagte die Stadträtin. Jan Halbauer (Grüne) fügte noch hinzu, man könne die Buchenauer in einer Art Volksbefragung an der Gestaltung des Buchenauer Platzes teilhaben lassen. Man habe genug Zeit, sich etwas Sinnvolles einfallen zu lassen. Die Krippe sei ja erst in zwei Jahren fertiggestellt.

Deshalb plädierten Halbauer und Zierl auch dafür, erst einmal keinen Beschluss zu fassen, um sich alle Möglichkeiten offen zu lassen. Gabriele Fröhlich (SPD) widersprach dem aber. Man müsse der Verwaltung etwas Konkretes an die Hand geben, damit sie planen könne. Bauamtsleiter Martin Kornacher stimmte zu: „Wenn jetzt etwas beschlossen wird, dann hatte die Debatte heute einen Sinn.“

Nun soll die Stadt prüfen, ob südlich des Bahnhofs ein Gebäude mit Wohnungen und vielleicht einem Ladengeschäft im Erdgeschoss entstehen kann. Der Spielplatz soll an Ort und Stelle wieder entstehen. Beide Ausschüsse einigten sich einstimmig.