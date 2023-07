Neuer Fischerkönig mit einem großen Spiegelkarpfen

Sie holten die größten Fische aus der Amper: Fischerkönig Hermann Chizzola (r.), Gesamtgewichtssieger Helmut Baumgartner (l.) sowie der alte und neue Fischerprinz Florian Reischl. © Bezirksfischereiverein

Der Bezirksfischereiverein hat seinen Fischerkönig ermittelt. Den größten Fisch zog Hermann Chizzola aus der Amper. Der Prinz behielt seinen Titel.

Fürstenfeldbruck – 33 Mitglieder des Bezirksfischereiverein Fürstenfeldbruck haben bei Regenwetter und kühlen 15 Grad an der Amper ihr Anglerglück auf die Probe gestellt. Ab fünf Uhr morgens saßen die Petrijünger geduldig am Wasser und versuchten mit all ihrem Fachwissen den besonderen Fang des Tages zu landen. 15 Teilnehmer hatten auch tatsächlich das Glück eines Fanges und kamen somit beim Königsfischen in die Wertung.

Der diesjährige Fischerkönig ist Hermann Chizzola. Er konnte mit seinem Spiegelkarpfen von 10,7 Kilo alle anderen Teilnehmer schlagen und behält den Titel für ein Jahr. Gesamtgewichtssieger wurde Helmut Baumgartner mit insgesamt zwei Karpfen. Den Titel des Fischerprinzen konnte sich wie im Vorjahr Florian Reischl mit einem Schuppenkarpfen sichern. Die Königsproklamation fand direkt im Anschluss an das Königsfischen statt.

Der neue Fischerkönig hat nun einige repräsentative Aufgaben. Hierunter zählt der Volksfesteinzug der Stadt Fürstenfeldbruck. Bei diesem wird alljährlich die bald 120 Jahre alte Königskette mit sämtlichen Fischerkönigen präsentiert.

Für Hermann Chizzola heißt es auch nochmal „auf zum Königsfischen“. Denn alle Fischerkönige der oberbayerischen Vereine nehmen im September am Chiemsee am oberbayerischen Königsfischen teil. Dort findet auch der Fischereitag des Bezirksverbandes Oberbayern statt, an dem nach dem hoffentlich erfolgreichen Fischen auch im Rahmen eines Festumzuges die Königskette präsentiert wird.