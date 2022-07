Neuer Kindergarten – Altes Personalproblem

Von: Thomas Benedikt

Die Kinderbetreuung ist landauf, landab ein großes Problem. © Beispielfoto: Uwe Anspach/DPA

In Fürstenfeldbruck soll ein neuer Kindergarten entstehen. Dass der dringend gebraucht wird, belegen die aktualisierten Zahlen darüber, wie viele Kinder aktuell noch keinen Platz in einer Kindertagesstätte haben. Doch das Kernproblem lösen auch die neuen Räume nicht.

Fürstenfeldbruck – 2016 ist die Stadt zuletzt eine langfristige Bedarfsplanung für die Kinderkrippen und Kindergärten angegangen. Grundlage dazu war die Demografie-Studie 2015. Schaut man heute auf die damals prognostizierten Zahlen und vergleicht sie mit der Realität, stellt man fest: Tatsächlich ist der Bedarf größer als ursprünglich geplant. Konkret werden zusätzlich 36 Krippenplätze und 25 Kindergartenplätze benötigt. Diese sollen nun über einen neuen Kindergarten abgedeckt werden.

Haus in Unfaltstraße wird umgebaut

Entstehen soll der im ehemaligen Telekomgebäude an der Unfaltstraße. Als Träger tritt die Bambini Family Kitas GmbH aus Schondorf am Ammersee auf, die bereits mehrere Kindertagesstätten im Landkreis betreibt. Der private Träger habe einen guten Ruf, erklärte Michaela Raff, Sachgebietsleiterin für Kindertageseinrichtungen, im Ausschuss für Integration, Soziales, Jugend und Sport. Er sei es auch gewesen, der mit dem Angebot, in dem leerstehenden Gebäude eine Kita zu errichten, auf die Stadt zugekommen ist.

Der Träger suchte aber das Gespräch mit der Stadt auch, um einen Investitionskostenzuschuss für die rund 1,2 Millionen Euro teuren Umbaumaßnahmen zu erbitten. Dieser Bitte kamen die Ausschussmitglieder einstimmig nach. 780 000 Euro bekommt die Bambini Family Kitas GmbH von der Stadt. 300 000 Euro davon kann die Stadt wiederum als Förderung vom Freistaat zurückbekommen. Die tatsächlichen Gesamtkosten für die Stadt belaufen sich somit auf rund 480 000 Euro.

Es fehlen 14 Erzieher in den Kitas

Wenn die Räumlichkeiten saniert sind, sollen dort drei Krippen- und eine Kindergartengruppe Platz finden – genau jene 36 und 25 Plätze, die im Vergleich zu den prognostizierten Zahlen fehlen. Bezugsfertig soll die Kindertagesstätte spätestens im September 2023 sein.

Doch schon aktuell steht die Stadt vor dem Problem, dass sie den Bedarf an Krippen- und Kindergartenplätzen nicht abdecken kann. Das liegt aber weniger an fehlenden Räumlichkeiten als viel mehr am mangelnden Personal. Bei den städtischen Einrichtungen gibt es derzeit noch drei offene Stellen in Kindergärten. Die freien Träger haben sogar jeweils elf Stellen bei ihren Krippen und Kindergärten nicht besetzt.

Das hat Folgen: Derzeit stehen 250 Kinder auf der Warteliste für Krippe oder Kindergarten. Die meisten von ihnen könnten untergebracht werden, wenn tatsächlich alle Erzieherstellen besetzt wären. Lediglich 17 Plätze würden dann noch in den Kindergärten fehlen, 48 in den Krippen.

Immerhin haben sich die Zahlen im Vergleich zum Mai, als sie erstmals vorgestellt wurden, ein wenig verbessert. Damals standen noch 280 Kinder auf einer Warteliste. Seitdem ist es den freien Trägern gelungen, zwei Stellen in den Kindergärten und vier in den Krippen zu besetzen. Michaela Raff sagt: „Die Zahlen ändern sich täglich.“

