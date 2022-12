Neues bei Bus und S-Bahn zum Fahrplanwechsel

Von: Thomas Steinhardt

Teilen

Im Landkreis Fürstenfeldbruck soll das Mobilitäts-Angebot noch attraktiver werden. © Landratsamt Fürstenfeldbruck

Mit dem Fahrplanwechsel am 11. Dezember ergeben sich Änderungen bei Bussen und S-Bahnen. Das Landratsamt informiert über die Neuerungen.

X732 Pasing (S)(R) - Odelzhausen - Dasing(R)/Egenhofen/Gaggers

Die ExpressBus-Linie X732 wird vom bisherigen Endpunkt Egenburg über Weyhern nach Egenhofen verlängert. Montag bis Freitag bedient die Express-Bus-Linie X732 den neuen Streckenabschnitt überwiegend im 60-Minutentakt. Am Wochenende kommt der Express-Bus X732 alle zwei Stunden.

X800 Buchenau (S) - Esting (S) - Dachau(S)(R) - Dachau, Newtonstraße Nord 837 Geiselbullach, Gewerbepark Nord - Esting (S) - Esting, Kriegerdenkmal

Die Express-Bus-Linie X800 hält in Esting an zusätzlichen Haltestellen und bedingt somit den Wegfall der Linie 837.

X900 Starnberg (S)(R) - Fürstenfeldbruck (S)(R) - Buchenau (S)

Die Haltestelle „Abt-Anselm-Straße“ in Fürstenfeldbruck wird vom Express-Bus X900 wieder bedient.

805 Grafrath (S) - Kottgeisering - Pleitmannswang - Zankenhausen - Türkenfeld (S)

Fahrten, die bislang nur zwischen Grafrath und Kottgeisering verkehrten, werden über Pleitmannswang und Zankenhausen bis Türkenfeld verlängert. Somit besteht zwischen Grafrath und Türkenfeld ein durchgehender 20/40-Minutentakt.

807 Türkenfeld (S) - Beuern - Neugreifenberg - Greifenberg -Eching - Türkenfeld (S)

Der Linienweg innerhalb der Gemeinde Türkenfeld wird aufgrund der Fahrplanverbesserungen der Linie 805 angepasst. Der 807er fährt von Zankenhausen kommend in Türkenfeld über die Haltestellen „Schule“ und „Drexlhof/Maibaum“ zum S-Bahnhof. In Richtung Beuern fährt der Bus vom Bahnhof über die Haltestellen „Keltenstraße“ und „Beurer Straße“.

822 Mammendorf (S)(R) - Adelshofen - Jesenwang - Landsberied - Schöngeising (S) - Fürstenfeldbruck (S)(R)

Die Haltestelle „Jesenwang, Schule“ wird in Fahrtrichtung Mammendorf nur noch an Schultagen zwischen 7.30 und 16.30 Uhr bedient. Alle anderen Fahrten binden stattdessen die Haltestellen „Jesenwang, Altersheim“ und „Jesenwang, Römerstraße“ an und verkehren nicht mehr über die Haltestelle „Schule“.



835 Esting, Schloß - Esting (S) - Geiselbullach - Graßlfing - Olching 843 Olching (S) - Emmering - Fürstenfeldbruck (S)(R)

Diese Linien werden neu von der Bietergemeinschaft der Verkehrsunternehmen Geldhauser/Rauner betrieben.

(Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen FFB-Newsletter.)

836 Buchenau (S) - Fürstenfeldbruck,Fliegerhorst - Eichenau (S) Ost 863 Buchenau (S) - Fürstenfeldbruck,Fliegerhorst - Eichenau (S) Nord

Das bisherige Fahrtenangebot der Linie 836 wird in die Linie 863 integriert und der Linienweg damit angepasst: Die Linie 863 fährt von der „Buchenau“ über „Fürstenfeldbruck, Fliegerhorst“ nach „Eichenau (S) Nord“. Ein Umstieg ist somit nicht mehr erforderlich. Die Linienbezeichnung 836 entfällt künftig.

862 Fürstenfeldbruck (S)(R) - Eichenau (S) Nord -Puchheim (S) Süd

Die Fahrzeiten zwischen Emmering und Fürstenfeldbruck werden um 2 Minuten verkürzt. Dadurch werden die Anschlüsse von und zur S4 in Fürstenfeldbruck verbessert.

Neue Telefonnummer für Buchungen des RufTaxis im MVV

Am unkompliziertesten ist es das Ruf-Taxi online über die MVV-App oder die MVV-Auskunft zu bestellen. Wer dennoch telefonisch bucht, muss ab dem Fahrplanwechsel am Sonntag, 11. Dezember 2022, für RufTaxi-Fahrten in den Landkreisen Dachau, Fürstenfeldbruck und Starnberg eine neue Telefonnummer beachten: Eine Bestellung des Ruf-Taxis ist über die MVV-Infohotline (089) 41 42 43 44 rund um die Uhr möglich. Die bisherige Buchungsnummer wird noch bis Ende März 2023 erreichbar sein.

Neues von der S-Bahn-München zum Fahrplanwechsel:

S3 Mammendorf - Holzkirchen

Durchgehender 20-Minutentakt von 5 bis 23 Uhr auf dem gesamten Linienweg (zur Hauptver-kehrszeit besteht unverändert der gewohnte 10-Minutentakt).



S4 Geltendorf - Trudering (– Ebersberg)

Durchgehender 20-Minutentakt von 5 bis 23 Uhr zwischen Grafrath und Trudering. 20/40-Minutentakt zwischen Grafrath und Geltendorf mit zusätzlichen Express-Zügen.



S8 Herrsching - Flughafen

Durchgehender 20-Minutentakt von 4 bis 24 Uhr auf dem gesamten Linienweg (zur Hauptver-kehrszeit besteht unverändert der gewohnte 10-Minutentakt).



Fahrtauskunft, kostenlose Fahrplanmedien und Mobilitätsinformationen

Damit die Fahrgäste über alle Neuerungen im ÖPNV aktuell informiert sind, bietet das Landratsamt Fürstenfeldbruck Fahrpläne, Faltblätter und Broschüren an. Die kostenlosen Druckerzeugnisse erhalten Bürger neu zum Fahrplanwechsel am Mobilitätsinfoständer im Eingangsbereich des Landratsamts, Münchner Str. 32, 82256 Fürstenfeldbruck, Mo. - Do. von 8 bis 18 Uhr und Freitag von 8 bis 16 Uhr sowie in den Rathäusern.

Eine individuelle Fahrtauskunft (mit Echtzeitdaten, Auslastungsanzeige, Hinweisen) und Fahrpläne sowie auch zeitlich befristete Fahrplanänderungen gibt es zu allen MVV-Verkehrsmitteln online unter www.mvv-auskunft.de über die MVV-App oder unter www.mvv-muenchen.de. Informationen zum ÖPNV im Landkreis gibt es unter www.lra-ffb.de/mobilitaet-sicherheit/oepnv.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Fürstenfeldbruck finden Sie auf Merkur.de/Fürstenfeldbruck.