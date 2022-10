Neun-Euro-Ticket: Die meisten waren sonntags unterwegs

Bus und Bahn wurden durch das Neun-Euro-Ticket stärker genutzt. © archiv

Das Neun-Euro-Ticket hat auch im Landkreis Fürstenfeldbruck zu einer signifikanten Erhöhung der Fahrgastzahlen in Bussen geführt. Die Stabstelle für den Öffentlichen Nahverkehr spricht von einem Plus von 10,6 Prozent.

Fürstenfeldbruck - Möglich war die Erhebung dank der in vielen Bussen bereits vorhandenen automatischen Fahrgastzählung. Die Zehn-Prozent-Steigerung wurde berechnet für den durchschnittlichen Schultag. Zusätzlich ausgewertet wurden Zahlen für einen durchschnittlichen Samstag. Auch dort kam es im Juni und Juli (für August liegen noch keine Daten vor) deutlich – und zwar um 21,7 Prozent, wie aus einem Papier der Kreisverwaltung hervorgeht. An Sonntagen stieg der Wert am stärksten. Hier kommen die Analysten auf eine Steigerung von 31,9 Prozent. An Ferientagen lag das Plus bei 17,4 Prozent. Außerdem nutzten auch mehr Leute als sonst das Ruftaxi.

Der MVV, zu dem der Kreis ja gehört, kommt seinerseits zu einem ähnlichen Ergebnis. Hier war die Rede von Zehn-Prozent-Wachstum, wiederum ebenfalls am stärksten am Wochenende.

„Dass die Steigerungen am Wochenende im Vergleich höher waren, verwundert nicht“, heißt es nun in der ÖPNV-Stabsstelle im Landratsamt. Die neuen beziehungsweise nach Corona wieder gewonnenen Kunden würden das Angebot eher in der Freizeit ausprobieren als im Alltagsgeschäft mit seinen gewohnten und zum Teil minutiös durchgeplanten Routen, heißt es. Das bedeute aber nicht, dass keine neuen Stammkunden gewonnen würden. Im Gegenteil: Solche Schnupperangebote böten die ideale Gelegenheit, potenzielle Fahrgäste von einem attraktiven Angebot zu überzeugen, hofft man in der Stabsstelle.

Die Verantwortlichen im Landratsamt kritisieren auch Daten, wonach nur drei Prozent vom Auto auf den ÖPNV umgestiegen seien. Die Umfrage, auf denen diese Daten beruhen, sei sehr ungenau gewesen. Man geht dagegen von einer zehnprozentigen Verlagerung aus.

