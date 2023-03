Neunjährige wehrt unsittlichen Angreifer ab

Von: Angela Walser

Teilen

Die Verhandlung fand am Landgericht statt (Symbolbild). © dpa

Es ist die traurige Geschichte eines neunjährigen ukrainischen Mädchens, das mit seiner Mutter nach Deutschland flüchtete und hier von einem anderen Flüchtling sexuell angegangen wurde.

Fürstenfeldbruck/München – Seit wenigen Tagen muss das Landgericht München II über diese sexuelle Attacke verhandeln. Der 27-jährige Somalier hat die Tat gestanden. Mittlerweile befindet sich der Mann in der Psychiatrie.

In einer Brucker Flüchtlingsunterkunft hatte er im April vergangenen Jahres der Neunjährigen aufgelauert. Die Kleine wollte ihre Sachen packen, am nächsten Tag stand ein Umzug an. Er zerrte sie in sein Zimmer, versperrte die Tür und zwang sie, zu putzen und das Geschirr abzuwaschen.

Als sich das Mädchen weigerte, schubste der damals 26-Jährige es zu Boden. Er legte sich auf ihre Kniekehlen und begann mit seinen unsittlichen Handlungen. Die Neunjährige wehrte sich, kämpfte sich frei und schrie so laut um Hilfe, dass der Mann die Zimmertür wieder aufsperrte und das Mädchen herausrennen und Hilfe holen konnte

Die Tat war nicht der einzige Gesetzesbruch des Somaliers. Seine Aufenthalte in Freiheit waren in der Regel nur sehr kurz. Wann immer er aus dem Gefängnis kam, nahm er sich, was er sich wünschte, ohne dafür zu bezahlen. Er klaute Bier, randalierte, weil er kein Bett bekam, und landete rasant wieder hinter Gittern, wo er dann regelmäßig versorgt wurde.

(Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen FFB-Newsletter.)

Auf Außenstehende wirkte sein Verhalten unangepasst, und tatsächlich attestierte ihm ein Gutachter verminderte Intelligenz.

Trotzdem hätte der 26-Jährige sein Unrecht und sein vollkommen unangebrachtes Verhalten erkennen können. Eine Betreuerin berichtete als Zeugin, dass der Angeklagte niemals die Auflagen und Anordnungen befolgt hätte, nicht etwa, weil er sie nicht verstand, sondern, weil er sie schlichtweg nicht ausführen wollte. Zum reinen Verständnis hätte der IQ von 61 sicher gereicht, fand sie.

Doch eine bislang noch nicht näher beschriebene geistige Beeinträchtigung ließ den Somalier völlig uneinsichtig auftreten. Auch in der Hauptverhandlung vor dem Landgericht München II hinterließ er einen unbeteiligten, mitunter grundlos belustigten Eindruck. Der Prozess dauert an.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Fürstenfeldbruck finden Sie auf Merkur.de/Fürstenfeldbruck.