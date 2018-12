Neustart in der Hasenheide: Live-Musik im ehemaligen Club

Neustart in der Hasenheide: Das Buck Rogers war einmal, jetzt öffnet die „Alte Druckerei“ ihre Türen. Betreiber Hansi Schmölz hat den ehemaligen Club ein paar Wochen lang umgebaut.

Fürstenfeldbruck – Größte Neuerung ist eine Bühne. Ein Schwerpunkt der neuen Location soll deswegen Livemusik sein. „Die Bühne schreit danach, dass da viel live passiert“, sagt Schmölz. Zum Eröffnungskonzert hat er an diesem Samstag die Band The Stimulators zu Gast, das Programm für den Dezember steht auch schon. „Und dann schauen wir, wie sich das entwickelt“, erklärt Schmölz. Das Ziel sei , wöchentlich Konzerte anzubieten.

Das Buck Rogers in seiner alten Gestalt war auf seine Rolle als Nachtclub festgelegt. Gesunkene Besucherzahlen waren ein Grund, das Gebäude umzugestalten. Neben Livemusik biete die neue Bühne jetzt auch Flexibilität für andere Veranstaltungen, sagt Schmölz: „Ich bin jetzt offener, um es auch zu vermieten.“ Präsentationen, oder Firmen-Veranstaltungen seien so möglich. Gleichzeitig wird in der Alten Druckerei aber das Party-Element nicht vollkommen fehlen. Die bekannten Feiern aus dem Buck Rogers nimmt Schmölz mit. Dann kommt ein mobiles DJ-Pult auf die Bühne. Auch am Eröffnungstag gibt es ab 23 Uhr Clubbetrieb mit Djs. fd