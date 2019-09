Niederbronner Schwestern: Ordensfrauen schwelgen in Erinnerungen

Alten- und Krankenpflege, Erziehung und Bildung: Seit 160 Jahren engagieren sich die Niederbronner Schwestern in der Kreisstadt. Zur Jubiläumsfeier kamen viele ehemalige Schwestern ins Theresianum und erzählten von ihren Erlebnissen.

Fürstenfeldbruck–Es scheint, das Alter habe nur äußerlich seine Spuren an den bereits pensionierten Ordensfrauen hinterlassen: Die Schwestern Ehrengardis, Gottraud, Lionis und Hermelanda plappern vergnügt wie Schulmädchen und sind sichtlich erfreut, einander wiederzusehen. „Schwester Gotttraud und ich teilen das längste Schicksal“, erzählt die inzwischen 83-jährige Schwester Hermelanda. „Wir haben damals in einem Zimmer geschlafen und uns gegenseitig das Gitarrespielen beigebracht.“

Als es galt, Burschen zu verscheuchen

Die beiden Nonnen waren gemeinsam für die Hauswirtschaftsschule tätig und erzogen junge Mädchen. Doch das war eine ziemliche Herausforderung: „Wir wollten unsere Mädchen natürlich immer beschützen“, sagt Schwester Hermelanda. „Doch einmal sind ein paar Jungs in das Wohnheim eingestiegen.“ Ohne zu zögern, haben sie und Schwester Gotttraud sich mit Besen und Taschenlampen ausgestattet, um die Burschen zu verscheuchen. „Einer saß in der Ecke und hatte furchtbare Angst vor uns“, berichtet Schwester Gotttraud. „Tun sie mir nichts, tun sie mir nichts, hat er geschrien.“ Vor lauter Angst, die beiden könnten den Vorfall bei der Polizei melden, habe er am nächsten Morgen einen Blumenstrauß vorbei gebracht.

Schwester Gotttraud war darüber hinaus Kindergärtnerin, weshalb der ein oder andere Brucker sie auch noch persönlich aus frühsten Kindertagen kennt. „Der Kindergarten musste erst noch eingerichtet werden“, erzählt die heute 83-Jährige. „Es war furchtbar aufregend, die Möbel und Spielsachen auszusuchen.“

Für alle Schwestern war es eine Berufung, dem Orden beizutreten. Nur die ehemalige Oberin hat Anfangs kurz gezögert: „Ich war als Jugendliche mit einer Ordensschwester spazieren“, erzählt die 82-jährige Schwester Ehrengardis. „Wir waren auf der Nonnenbrücke, als sie mich fragte, ob ich nicht eine Schwester werden möchte.“ Für die damals 14-Jährige unvorstellbar. „Ich wollte doch Kinder und heiraten.“ Doch seither ließ es Ehrengardis nicht mehr los, und sie trat schließlich den „Schwestern vom göttlichen Erlöser“ bei, wie die Kongregation heißt.

Es fehlt an Nachwuchs

Alle neun Jahre wechseln die Nonnen in eine andere Einrichtung. Altenpflege, Kindererziehung, Schulunterricht oder aber auch die Küche. Hier arbeitete Schwester Lionis: „Ich bin 1967 beigetreten und stand seither schon in einem Krankenhaus, in einem Internat oder eben im Theresianum hinter den Kochtöpfen“, erzählt die 77-Jährige. Am liebsten essen die Leute übrigens ihr Gulasch und ihre Knödel.

Doch dass nicht alles eitel Sonnenschein bei den Niederbronner Schwestern ist, wissen die vier Damen auch: „Es fehlt an Nachwuchs“, sagt Schwester Ehrengardis. „Wenn wir mehr davon hätten, wäre unsere Lebensweise vielleicht anziehender.“ Dem stimmt auch Schwester Gotttraud zu: „Der Orden müsste die jetzigen Organisationsformen überdenken und sich dabei auch Hilfe und Anstoß von außen holen, damit wir nicht erstarren.“

Ein paar Dinge haben sie schon vermisst im Ordensleben: „Ich bin immer gerne Tanzen gegangen“, sagt Schwester Lionis. Schwester Gotttraud hätte sich mehr Zeit für sich gewünscht, und die ehemalige Oberin Ehrengardis hätte gerne mehr von der Welt gesehen. Dennoch bereut keine der Damen, dass sie ein Leben in Armut und Gehorsam gewählt haben.