Noch ein Banküberfall? Fehlalarm in Fürstenfeldbruck

Die Sparkasse am Hauptplatz in Fürstenfeldbruck.

Polizeireport

von Helga Zagermann

Alarm am Freitagabend gegen 18 Uhr bei der Polizeiinspektion in Fürstenfeldbruck. Es ist von einem Banküberfall die Rede. Und das nur wenige Stunden nach dem Banküberfall in Alling. Später stellt sich heraus, dass es sich in Bruck um einen Fehlalarm handelte.