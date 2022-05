Noch einige Hürden für mobile Tennishalle

So oder so ähnlich könnte es aussehen: die mobile Tennishalle in Gernlinden. © Weber

Der Tennisclub Fürstenfeldbruck möchte seinen Sport auch gerne im Winter ausüben: Der Plan ist, eine mobile Traglufthalle zu errichten. Doch ganz so leicht ist das nicht. Das Gelände grenzt nämlich an einen beliebten Spielplatz.

Fürstenfeldbruck – Bevor der Tennisclub Fürstenfeldbruck (TC FFB) an der Dachauer Straße auf seiner Anlage eine mobile Traglufthalle für Wintertennis auf drei Plätzen errichten kann, hat der Verein noch einige Auflagen zu erfüllen. Das beschloss der Planungs- und Bauausschuss in seiner Sitzung am vergangenen Mittwochabend.

Im Herbst 2021 kam der TC FFB auf die Stadt zu, eine Traglufthalle auf seiner Anlage zu errichten, um von Oktober bis März seinen Mitgliedern Tennis auch im Winterhalbjahr zu ermöglichen. In der Großen Kreisstadt gibt es derzeit keine Tennishalle.

Das Technikhaus

Nach Gesprächen des Vorstands mit der Stadt und einem Hersteller von Traglufthallen stellte sich heraus, dass neben der mobilen Halle ein kleines Gebäude für die Lüftungstechnik errichtet werden muss. Geplant ist eine Traglufthalle über drei der bestehenden vier Spielfelder. Die geplante Höhe beträgt 11,50 Meter.

Diskussionen kamen im Planungs- und Bauausschuss nun hauptsächlich über den Standort des Technikhauses auf. Das kleine Gebäude soll westlich der Tennisplätze auf öffentlichem Gelände errichtet werden, da sich im nördlichen Bereich das Vereinsheim und die Umkleiden befinden. Im östlichen Bereich bestehen aufgrund der Hanglage und des Baumbestandes ebenfalls keine Möglichkeiten, und im Süden grenzt ein öffentlicher Spielplatz an das Gelände des TC FFB.

Gegen eine Traglufthalle neben dem beliebten Spielplatz der Brucker sprach sich Stadtrat Thomas Brückner (Grüne) aus, der die Halle gar als ein „Monster“ bezeichnete. Auch Johann Schilling (CSU), der das Ansinnen des TC FFB verstehe, sprach sich aber gegen eine Halle an diesem Standort aus. Bei aller Wertschätzung für den Sport seien zudem noch viele Dinge zu klären.

Er könne dem Umweltbeirat schon folgen, so Christian Götz (BBV), energetisch sei das nicht so toll mit der Traglufthalle. Ihn störe vielmehr das Technikgebäude. Er fragte sich, warum ein feststehendes errichtet werden müsste. Es könnte doch ebenso eine mobile Lösung geben, sodass es mit der Halle wieder abgebaut werden könnte.

Traglufthalle begrüßt

Begrüßt wurde die Traglufthalle von Alexa Zierl (ÖDP). „Tennis nahe der Innenstadt ist eine gute Sache“, meinte sie, zumal ja eine bestehende Sportanlage dazu genutzt werde. Sie stellte den Antrag, die in der Diskussion aufgeworfenen Fragen zunächst mit dem TC FFB zu klären.

Unterstützung erhielt der TC FFB ebenso vom Vorsitzenden des Sportbeirats, Joachim Mack. Die Tennishalle wäre eine Bereicherung für Bruck, da die Tennisspieler ansonsten in anderen Kommunen „betteln“ gehen müssen, um ihren Sport auszuüben. Mack wiederholte in diesem Zusammenhang nochmals seine Bitte, bei solchen Anträgen auch den Beirat rechtzeitig zu beteiligen.

So beschloss das Gremium unter dem Vorsitz des Zweiten Bürgermeisters Christian Stangl (Grüne), zunächst einiges prüfen zu lassen. Dazu zählt, ob der Standort des Technikhauses mit einer zusätzlichen Toilettenanlage unverrückbar sei. Und ob es mobil möglich sei, die Entwässerung der Traglufthalle zu prüfen, energetische Fragen zu klären und wie die 11,50 Meter Höhe in der Landschaft ausschauen.

