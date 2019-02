Nur noch wenige können vom Krieg erzählen

Seit fast 74 Jahren herrscht Frieden in Europa. Dennoch gibt es noch immer viele Veteranenvereine. Sie wurden einst gegründet, um Kriegsheimkehrer und ihre Angehörigen zu unterstützen. Viele gibt es davon nicht mehr.

Fürstenfeldbruck – Heute haben sich die Vereine deshalb auch andere Aufgaben gesucht – und gewinnen sogar neue Mitglieder. Der Tod flog immer mit. Jeder seiner Einsätze hätte der letzte sein können. Doch für solche Gedanken hatte Gottfried Bleichner keine Zeit. Zehn Meter über dem eiskalten Nordatlantik, einen Torpedo unter und den Feind vor sich galt seine volle Konzentration der Ju 88, die Bleichner im 2. Weltkrieg steuerte. Ohne Begleitschutz schickte ihn das Nazi-Regime ins Nordmeer, um dort mit seinem Bomber amerikanische Konvois anzugreifen. Immer wieder durchsiebten feindliche Kugeln seine Maschine. Doch irgendwie schafften es Bleichner und seine Crew stets zurück zu ihrem Stützpunkt an der norwegischen Küste. „Wir hatten einfach Glück“, sagt der heute 94-Jährige.

Gottfried Bleichner ist einer von noch drei lebenden Weltkriegsveteranen in der Krieger- und Soldatenkameradschaft Fürstenfeldbruck. Sie haben die Grauen des Krieges selbst miterlebt. Den anderen 100 Vereinsmitgliedern ist das erspart geblieben. Ein großes Glück, das ist sicher. Doch der Verein wird, unter seinem eigentlichen Zweck betrachtet, überflüssig. Denn ursprünglich wurden die Krieger- und Veteranenvereine gegründet, um Kriegsheimkehrer und ihre Angehörigen zu unterstützen, erklärt der Vorsitzende des Vereins, Franz Leckenwalter. So wundert es auch nicht, dass die Mitgliederzahl in den vergangenen 15 Jahren von 206 auf jetzt 103 zurückgegangen ist. „Die meisten Mitglieder haben wir verloren, weil sie gestorben sind“, sagt Leckenwalter.

+ Josef Gruber (knieend l.) und seine Veteranen tun sich schwer mit Nachwuchs. Doch mit dem schleichenden Ende ihres Vereins wollen sich weder Leckenwalter noch die anderen Mitglieder abfinden. Sozusagen als zweites Standbein gibt es in der Kameradschaft eine Schützenabteilung. 18 Mitglieder sind dort aktiv. „Davon sogar drei Jungschützen“, sagt der Vereins-Chef stolz.

Einen Weg, der zur Zeit der Gründung noch undenkbar war, hat der Krieger- und Veteranenverein Jesenwang eingeschlagen. Alfons Schlecht ist seit 21 Jahren Vorsitzender – und hat den Verein für Frauen geöffnet. Die kommen vor allem wegen der Theatergruppe des Vereins. Eine notwendige Maßnahme, findet Schlecht. Denn auch das Ende der Wehrpflicht setzt den Veteranenvereinen zu. „Früher sind viele junge Männer nach ihrer Wehrzeit bei uns eingetreten“, sagt Schlecht. Das sei lange Zeit selbstverständlich gewesen.

Bei allen Neuerungen betont der Vereins-Chef aber auch die Tradition. So wird am Sonntag nach Aschermittwoch der Gefallenen gedacht. Und für die verstorbenen Weltkriegsveteranen werden bei der Beerdigung stets drei Salutschüsse abgefeuert.

+ Gottfried Bleicher zeigt auf der Karte auf seinen Stützpunkt in Norwegen. © Gehre Einmal werden sie noch erklingen – für Korbinian Böck. Der heute 90-Jährige wurde kurz vor Weihnachten 1944 von der Wehrmacht aus seiner Heimat gerissen und in eine Kaserne verfrachtet.

Der Kampf blieb dem damals 16-jährigen Jesenwanger erspart. „Als die Amerikaner vorgerückt sind, haben wir unsere Waffen weggeworfen und uns ergeben“, sagt Böck. Nach zweimonatiger Gefangenschaft und einer Odyssee von Heilbronn über München schaffte es Böck per Anhalter zurück in seine Heimatgemeinde wo ihn seine Familie wieder in die Arme schließen konnte.

Derlei Anekdoten werden sie bei der Kriegerkameradschaft Rottbach nicht mehr hören. Der letzte Weltkriegsteilnehmer ist dort vor zehn Jahren gestorben, sagt der Vorsitzende Alois Pfannes. Auch ihm ist das Gedenken an die Gefallenen wichtig. Am Volkstrauertag kommen die Mitglieder regelmäßig zusammen. Pfannes weiß aber auch: Neue Mitglieder sind damit keine zu gewinnen. Dass deren Zahl in den vergangenen Jahren zugenommen hat, führt der Vereins-Chef auf verschiedene Aktivitäten wie das obligatorische Kesselfleischessen und den guten Zusammenhalt im Ort zurück.