Fünf Grüne stimmen für Runge, Freie Wähler setzen auf Stockinger

Nachdem die CSU bereits Erich Raff als OB-Kandidat nominiert hat, sprachen sich am Freitagabend Die Grünen ebenso für Martin Runge aus wie zuvor schon die BBV. Die Freien Wähler schicken am 7. Mai Georg Stockinger ins Rennen.

Fürstenfeldbruck - Die Grünen haben genau wie am Abend zuvor die Brucker Bürgervereinigung (BBV) Martin Runge als gemeinsamen Kandidaten nominiert. Bei der Versammlung bekam er von den fünf (!) anwesenden Stimmberechtigten fünf Stimmen. Der ehemalige Landtagsabgeordnete ist aktuell Vizebürgermeister in Gröbenzell.

Ebenfalls am Freitagabend wurde Stadtrat Georg Stockinger wie erwartet von den Freien Wählern (FW) ins Rennen um den Chefsessel im Rathaus geschickt. 100 Prozent der Anwesenden sprachen sich für ihn aus (14 Anwesende, 14 Ja-Stimmen).

CSU und BBV hatten bereits zuvor getagt. Nun steht noch die Nominierung von drei weiteren Kandidaten aus. Die SPD will dafür Philipp Heimerl am Mittwoch, 22. Februar, 19.30 Uhr, im Ristorante Venezia vorschlagen. Der parteifreie Thomas Lutzeier schart seine Anhänger der neuen Wählergruppe „Mehr für Bruck“ am Montag, 20. Februar, 20 Uhr, im La Campanella um sich. Und Florian Weber ist für „Die Partei“ am Sonntag, 19. Februar, 19.30 Uhr, im Unterhaus auf OB-Kurs.