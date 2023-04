Innenminister gratuliert: OB feiert 70. Geburtstag

Von: Ingrid Zeilinger

„Fit für Bruck“ war Motto des CSU-Kandidaten Erich Raff. © Dieter Metzler

Das scheidende Stadtoberhaupt feiert an diesem Dienstag seinen 70. Geburtstag. Den verbringt OB Erich Raff im Urlaub. Eine große Party ist nicht geplant.

Fürstenfeldbruck – Dafür gratulieren ihm einige Weggefährten und auch Bayerns Innenminister Joachim Herrmann.

Raff habe sich seit mehr als einem Vierteljahrhundert auf kommunalpolitischer Ebene tatkräftig für seine Heimatstadt engagiert“, schreibt Herrmann. „Als Mitglied des Stadtrats, als Referent für die Bereiche Verkehr und Sport, als zweiter Bürgermeister und schließlich als Oberbürgermeister hat er sich kompetent und mit stetig wachsender Verantwortung für die positive Weiterentwicklung der Stadt Fürstenfeldbruck eingesetzt.“

Vorhaben angestoßen

Obwohl seine Amtszeit durch die Corona-Pandemie erschwert war, sei es ihm gelungen, zukunftsträchtige Vorhaben anzustoßen. „Neben den Planungen zur zivilen Nachnutzung des Fliegerhorstes Fürstenfeldbruck war eines der zentralen Themen Deiner Stadtpolitik die Erarbeitung eines Verkehrsentwicklungsplans, dessen schrittweise Umsetzung bereits begonnen hat.“

Herrmann würdigte auch Raffs Einsatz für die Bildungspolitik durch den Neubau der Grundschule West, und sein Engagement für den Sport, „die Du – selbst passionierter Sportler – nicht nur als langjähriger Sportreferent, sondern auch als Oberbürgermeister stets fest im Blick hattest“.

Nur das Beste

Raff selbst befindet sich im Urlaub und kann Glückwünsche nur per Handy und E-Mail entgegennehmen. Eine große Party wollte er nicht, berichtet seine Sekretärin Gabriele Liebl. Sie wünscht ihrem Chef ein paar gute letzte Tage im Amt, Gesundheit und für den Ruhestand nur das Beste.

Das Hobby

Vize-Bürgermeister Christian Stangl hofft, dass er nun den Ruhestand genießen und seinem großen Hobby, dem Golfspielen, nachgehen kann. Als Vertreter könne er sich vorstellen, was er in den vergangenen sechs Jahren gearbeitet habe. „Ich wünsche ihm, dass er Abstand von der Stadt gewinnen und mit einem lachenden Auge auf die Zeit zurückschauen kann.“ Sein Nachfolger im Rathaus, Christian Götz hofft, dass er sich vom stressigen Bürgermeisterjob erholt und viel Zeit für die Familie findet, die er in den vergangenen Jahren nicht hatte. imu

