Öl und Gas: Ansturm auf Alternativen

Von: Tobias Gehre

Eine Solaranlage. © mm

Öl und Gas galten Jahrzehnte als sichere Energiequelle. Seit dem russischen Angriff auf die Ukraine hat sich das grundlegend geändert.

Fürstenfeldbruck – Viele Hausbesitzer wollen jetzt möglichst schnell weg von fossilen Brennstoffen. Auch die Nachfrage nach Photovoltaikanlagen steigt sprunghaft.

Gottfried Obermair predigt die Abkehr von Öl und Gas seit vielen Jahren. Der Vorsitzende des Energiewendevereins Ziel 21 und seine Mitstreiter wollen den Menschen im Landkreis aufzeigen, wie sie diesen Schritt schaffen können. Zahlreiche Hausbesitzer konnten sie bereits vom Umstieg überzeugen. Viele sind aber bei den bewährten Energiequellen geblieben. Dann kam der Krieg in der Ukraine. Und plötzlich ist das Interesse an Alternativen riesig.

Viele Beratungen

„Es ist der Wahnsinn. Wir kommen mit den Beratungen nicht mehr nach“, sagt Obermair. Die ehrenamtlichen Energieberater des Vereins seien bereits bis Jahresende ausgebucht. „Ich weiß nicht, ob wir das stemmen können“, so der Vereinsvorsitzende.

Ziel 21 bietet Beratungen zu den Themenfeldern Sanierung, Heizung, Photovoltaik und Energie sparen an. Allein bei den PV-Anlagen habe es heuer bereits 134 Beratungen gegeben. Im gesamten vergangenen Jahr seien es lediglich 141 gewesen. Hinzu kommen 110 Energie-Erstberatungen.

„Es ist erfreulich, dass das Interesse steigt“, sagt Obermair. Gleichwohl ist ihm bewusst, dass die treibende Kraft jetzt nicht der Klimaschutz ist – sondern die Angst der Menschen um Versorgungssicherheit und Preise.

Einen sprunghaften Nachfrage-Anstieg erlebt auch Ehrenfried Breier, Geschäftsführer der Firma RegEnSol aus Olching. Diese hat sich auf die Errichtung von Photovoltaikanlagen auf Dächern spezialisiert. Breier berichtet von etwa vier Anfragen pro Tag. Befriedigen kann er so viele nicht. Deshalb nimmt er mittlerweile nur noch Aufträge in Olching an.

Lieferschwierigkeiten

Ohnehin sei es momentan wegen der globalen Lieferschwierigkeiten schwer, die benötigten PV-Module und die zugehörige Technik zu bekommen. „Man muss nehmen, was der Markt hergibt“, sagt Breier. Oder man warte eben länger. Ebenfalls gefragt seien derzeit sogenannte Insel-Anlagen – also etwa Module für den Balkon, mit denen man zumindest ein bisschen Strom selbst erzeugen kann.

Darauf setzt Markus Droth aus Fürstenfeldbruck mit seinem Bürgerprojekt Solar seit Längerem. In vier Sammelbestellungen hat der Stadtrat und Wirt des Ameisenstüberls bereits 75 Solarpanele organisiert, die jetzt auf Balkonen und Terrassen ihren Dienst verrichten. Bis 1. April läuft eine weitere Bestellung, an der sich Bürger beteiligen können. Informationen dazu gibt es unter www.buergerprojekt-solar-ffb.de. „Es sind viele kleine Schritte auf dem Weg hin zur flächendeckenden Energieerzeugung“, so Droth.

Wie der Brucker freut sich auch Ehrenfried Breier aus Olching über das steigende Interesse an regenerativer Energie. „Es ist nur sehr schade, dass es dafür einen Krieg braucht.“

