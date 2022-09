Notfahrpläne, Verspätungen und Ausfälle: Jetzt spricht ein Bus-Fahrer

Von: Tobias Gehre

Busfahrer Herbert Schmitt beklagt, dass die Fahrer nicht genug in Planungen eingebunden werden. © Gehre

Zusammengestrichene Fahrpläne, Verspätungen, Ausfälle: Der Busverkehr im Landkreis hat momentan mit großen Problemen zu kämpfen. Viele Fahrgäste sind sauer. Zu spüren bekommen das als erste die Fahrer.

Fürstenfeldbruck – Jetzt spricht einer von ihnen über seinen Alltag – und was seiner Meinung nach schief läuft.

Herbert Schmitt ist Busfahrer mit Leib und Seele. Seit 20 Jahren sitzt er am Steuer der großen Gefährte und bringt seine Fahrgäste von A nach B. Lange machte ihm sein Job richtig Spaß. Doch damit ist es vorbei. Kommt er zu spät, darf sich der 58-Jährige so einiges anhören. Beschimpfungen seien an der Tagesordnung. „Die Menschen haben sich verändert“, sagt Schmitt.

Verändert haben sich auch die Rahmenbedingungen. Busfahrer wurden immer mehr zur Mangelware. Gleichzeitig wurde das Busnetz immer weiter ausgebaut. Das konnte nicht gut gehen, meint Schmitt. Auf die, die sich noch hinters Steuer setzen, kam immer mehr Arbeit zu. Erst als Landkreis und MVV die Notbremse zogen und auf einigen Linien ausgedünnte Ersatzfahrpläne einführten, habe sich die Lage wieder gebessert.

Fahrer mehr einbinden

Schmitt, der lange für das mittlerweile insolvente Brucker Unternehmen Enders fuhr und jetzt für dessen Nachfolger am Steuer sitzt, findet, dass die Fahrer besser bei Planungen eingebunden werden müssten. „Wir kennen doch die Begebenheiten vor Ort“, sagt er. Als Beispiel nennt er etwa bauliche Veränderungen oder Geschwindigkeitsbeschränkungen, die die Busse ausbremsen. In der Regel würden die Fahrpläne von den Machern beim MVV und dem Landratsamt dabei nicht angepasst. Die Folge sind Verspätungen. „Weil die Fahrpläne so eng gestrickt sind, kann man die kaum noch aufholen“, so der 58-Jährige. Den Frust der Fahrgäste müssten dann die Fahrer ausbaden.



Problem hausgemacht

Dass sich immer weniger Menschen finden, die den verantwortungsvollen Job des Busfahrers machen wollen, sei ein hausgemachtes Problem. Ihm und seinen Kollegen werde nicht genug Respekt entgegen gebracht, sagt der Betriebsratsangehörige. So seien etwa Toiletten an den Endhaltestellen Mangelware. Viele müssten sich würdelos ins Gebüsch schlagen, um ihre Notdurft zu verrichten.

Auch die Bezahlung sieht der 58-Jährige kritisch. Wer die Wahl habe, überlege sich genau, ob er lieber um kurz nach 4 in der Früh seinen Dienst antrete, oder für die gleiche Bezahlung ein paar Stunden länger schlafe. Schmitts Fazit: „Wenn sich nichts ändert, sehe i7 ch schwarz für den öffentlichen Nahverkehr.“

Das sagt der ÖPNV-Experte

So negativ sieht es der ÖPNV-Beauftragte des Landratsamtes nicht. Doch auch Hermann Seifert weiß um die Probleme. Auf die Fahrer als Ratgeber bei Problemen auf den Linien könne die Behörde aber nicht zugreifen. „Ansprechpartner für das Landratsamt sind die Unternehmen“, sagt Seifert. Diese hätten die Aufgabe, ihre Fahrer mit einzubeziehen. Der MVV wiederum müsse überprüfen, ob die Fahrzeiten eingehalten werden und gegebenenfalls nachjustieren. „Wenn es an einer Stelle immer wieder Verspätungen gibt, muss man den Fahrplan anpassen.“

Auch die Problematik mit den fehlenden Toiletten kennt Seifert. Man arbeite daran, etwa mit Cafés oder Restaurants Vereinbarungen zu treffen, dass die Fahrer dort die Toilette nutzen können. Teilweise würden auch mobile Klohäuschen eingesetzt. Bei dem Thema sieht Hermann Seifert aber auch die Kommunen in der Pflicht. Für die sei es zudem ein Vorteil, den Fahrern die Notdurft zu ermöglichen. Ansonsten bekomme man eventuell keine Fahrer mehr für diese Linie. Und auch die Bahn könne mehr tun und mehr Toiletten anbieten.

