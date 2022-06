Oktoberfest-Band spielt im Marthabräu zugunsten der Ukraine

Von: Peter Loder

Spielen für den guten Zweck: die Wuidara Pistols um Sänger Toby Zehentmair (l.) und Matthias Birkmeyer. © mm

Die Münchner Oktoberfest-Band „Wuidara Pistols“ kommt nach Bruck: Sie gibt am Samstag, 11. Juni, ein Benefizkonzert zugunsten der Ukrainer in der Marthabräuhalle.

Fürstenfeldbruck – Zuletzt spielten sie bei der Meisterfeier des FC Zürich vor 10 000 Fußballfans in der Schweiz, danach präsentierten sie beim österreichischen Erstligisten WSG Wattens die von ihnen komponierte offizielle Vereinshymne. Nun gibt die Münchner Oktoberfest-Band „Wuidara Pistols“ am Samstag, 11. Juni, ein Benefizkonzert zugunsten der Ukrainer in der Marthabräuhalle.

Firmen-Events

Die Idee dazu hatten Rudi Schwarz, Manager der vierköpfigen Gruppe und Emmerings Seegartl-Wirt, sowie Tommy Zimmerer, Vize-Jugendleiter des FC Emmering. Zimmerer, hauptberuflich als Regionalleiter einer Versicherung tätig, hatte die rockige Party-Band um den aus Germering stammenden Sänger Matthias Birkmeyer schon etliche Male für Firmen-Events gebucht.

Halle kostenlos

Nun ist ein Termin der Wuidara Pistols geplatzt, weshalb sich Manager Schwarz und Zimmerer mit der Fürstenfeldbrucker Mahavi-Gastrogruppe in Verbindung gesetzt haben. Letztere stellen ihre 500 Personen fassende Marthabräuhalle für den guten Zweck kostenlos zur Verfügung.

Alle Ticket-Einnahmen des Benefizkonzerts gehen am Ende an ein Projekt, das Hilfe für Ukrainer anbietet. Eintrittskarten zum Einheitspreis von acht Euro gibt es ab sofort im Vorverkauf in der Marthabräu-Wirtschaft, Augsburger Straße 41.

