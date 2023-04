Münchner (60) stirbt bei Arbeitsunfall: Beim Verladen von Stahlwänden eingeklemmt

Von: Elisa Buhrke

Der 60-Jährige aus München verstarb noch am Unglücksort. © David Inderlied/dpa/Symbolbild

Ein 60-jähriger Mann ist bei einem Arbeitsunfall im Landkreis Fürstenfeldbruck verstorben. Er verstarb noch am Unglücksort.

Olching - Bei Arbeiten auf einer Baustelle in Esting ist am Freitag, 21. April, ein 60-jähriger Mann aus München ums Leben gekommen. Die Kriminalpolizei Fürstenfeldbruck hat die Ermittlungen übernommen, wie sie am gleichen Tag mitteilte.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand sollten zur Unglückszeit, gegen acht Uhr morgens, etwa 15 Meter lange Stahlspundwände mit einem Kran auf einen Lkw verladen werden. Im Zusammenhang mit dieser Tätigkeit wurde der 60-Jährige, der für das Einhängen der Hebeketten zuständig war, eingeklemmt und schwer verletzt. Für ihn kam jede medizinische Hilfe zu spät. Er verstarb noch am Unglücksort.

Mann (60) stirbt bei Arbeitsunfall - Polizei ermittelt

Die Kriminalpolizei Fürstenfeldbruck hat unter Einbindung der Berufsgenossenschaft die Ermittlungen zur Klärung der Todesumstände und des genaueren Unfallhergangs übernommen. Die sachleitende Staatsanwaltschaft München II ordnete die Obduktion des Leichnams an.

