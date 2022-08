Brucker Hostessen empfingen Olympia-Touristen im Rathaus - kuriose Begegnungen

Von: Ingrid Zeilinger

An einem einfach gezimmerten Infostand im Rathaus: (v.l.) Fremdenverkehrsreferentin Gerda Klarner (l.), Mutter Emma und die Hostessen Ginette Schmidt, Helga Felbermeier und Heide Zech. © W. PULFER

Die Olympischen Spiele 1972 in München waren ein Höhepunkt für die Menschen im Landkreis. Einige waren hautnah dabei – in verschiedensten Funktionen. Gerda Klarner-Breu war damals die Fremdenverkehrsbeauftragte in der Stadt Bruck. Am Infostand hat sie die kuriosesten Geschichten erlebt.

Fürstenfeldbruck – Zwar waren die Spiele in München, doch auch in Fürstenfeldbruck übernachteten viele Menschen. Für sie und auch für die Einheimischen gab es eine Anlaufstelle in Bruck: einen Infostand im Foyer des Rathauses – dem Vorgänger des heutigen Sparkassenbaus. Initiiert hat diesen Gerda Klarner-Breu.

Bruck mit bunten Fahnen dekoriert

An die Olympischen Spiele 1972 kann sich Gerda Klarner-Breu noch gut erinnern. Sie war damals Fremdenverkehrsbeauftragte der Stadt Fürstenfeldbruck. © imu

Sie war erst im Juli 1972 für die SPD in den Stadtrat gewählt worden und die Olympischen Spiele waren ihre erste große Aufgabe. Und sie legte mit viel Elan los. „Es war wirklich toll, das Organisieren habe ich gerne gemacht.“ Die Stadt wurde mit Fahnen von Stadt, Freistaat, Bund, der Partnerstadt Livry-Gargan sowie Olympia dekoriert, erinnert sich Gerda Klarner-Breu. Die Festbeleuchtung hing, am Bahnhof und an markanten Punkten wiesen Ständer auf die Informationsmöglichkeit im Rathaus hin.

Infostand einfach aus Schalbrettern gebaut

Den rustikalen Stand zimmerten Bauhofmitarbeiter aus Schalbrettern. „Es durfte ja nicht viel kosten“, erinnert sich die heute 82-Jährige. In den Regalen lagen Stadtführer, Fahrpläne, Ansichtskarten, und Prospekte von Fremdenverkehrsorten. Über die Zeitung suchte Klarner-Breu drei Hostessen: Sie entschied sich für Ginette Schmidt, Heide Zech und Helga Felbermeier. „Die habe ich eingekleidet.“ Nach den Olympischen Farben trugen die Damen hellblaue Röcke, weiße Blüschen und ein hellblaues Schleiferl als Krawatte. Sich selbst stattete die damals 32-Jährige nicht aus. Sie trug einen hellblauen Hosenanzug.

Über Beziehungen zum Leiter des internationalen Jugendcamp der Gewerkschaft der Eisenbahner ergatterte Gerda Klarner-Breu 600 Eintrittskarten für die Wettbewerbe. Am Verkaufstag standen die Brucker ab 6.30 Uhr an. „Die Karten waren gleich weg“, erinnert sich die 82-Jährige. Doch weitere konnte sie nicht mehr auftreiben. Auch sie selbst war nie bei den Wettkämpfen. „Ich hätte Karten fürs Rudern haben können, aber ich hatte keine Zeit.“

Denn der Infostand im Rathausfoyer war stets gut besucht. 40 bis 50 Touristen betreute das Hostessen-Trio am Vor- und Nachmittag. „Es war schon ein Erfolg und ein riesiger Andrang“, erinnert sich Klarner-Breu.

Und die eine oder andere kuriose Begegnung war auch dabei: So kam vor Beginn der Spiele ein Mann im Alter von 60 bis 80 Jahren im Trainingsanzug und mit Plaketten und Medaillen um den Hals zu Fuß aus dem Schwarzwald und fragte nach einem Zimmer. Er wollte weiter nach München und war felsenfest überzeugt, ihn würde das Olympische Komitee empfangen.

Zwielichtige Angebote von Touristen

Einmal suchte eine Französin einen Arzt, konnte aber kein Wort Deutsch. Heide Zech, die aus Belgien stammte, konnte dolmetschen und sie zu einem englisch sprechenden Arzt vermitteln – ein Franzose war nicht zu finden. Zwei Rhodesiern konnten – oder wollten – die Hostessen nicht weiterhelfen. Denn die suchten hübsche weibliche Begleiter für einen Abend, erinnert sich die Fremdenverkehrsreferentin.

Eine Maschinenpistole geschultert und mit dem Motorrad hinter den Terroristen her: So fuhr Gerda Klarner-Breus Mann Johann Klarner (l.) durch Bruck. © W. Pulfer

Ihr Mann musste als Polizist nach Fursty

Auch die schwärzeste Stunde erlebte Gerda Klarner-Breu hautnah mit. Sie war in Olching auf einer Sitzung als die Attentäter mit ihren Geiseln in Fürstenfeldbruck landeten, erinnert sie sich. Auf dem Heimweg nach Fürstenfeldbruck sah sie, dass alles hell erleuchtet war. „Ich hörte Schüsse.“ Ihr damaliger Mann, Johann Klarner, ein Polizist, hatte Nachtdienst. „Er war draußen am Fliegerhorst“, erinnert sie sich. „Am frühen Morgen rief er an und sagte, alle sind tot.“ Dieses Erlebnis habe er nie ganz überwunden.

Und auch in Bruck hat das Attentat Spuren hinterlassen. Nicht aber im Rathaus: Da beantworteten die Hostessen weiterhin alle Fragen rund um die Spiele. Und so überwiegt das Positive: „Es war eine spannende Zeit.“