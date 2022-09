50 Jahre Olympia-Attentat: Große Gedenkfeier in Fürstenfeldbruck - Verkehrsbehinderungen drohen

Von: Thomas Steinhardt

Tatort Fliegerhorst: das von Trümmern übersäte Vorfeld des Towers in Fürstenfeldbruck, wo es zum tödlichen Gefecht kam. © Polizeiarchiv München

Vor genau 50 Jahren fand das Olympia-Attentat sein blutiges Ende in Fürstenfeldbruck. Auf dem Vorfeld des alten Tower wird der Opfer gedacht. Alle wichtigen News hier im Live-Ticker.

Vor 50 Jahren endete die Olympia-Geiselnahme blutig in Fürstenfeldbruck.

Dieser Geschehnisse wird am heutigen Montag, 5. September, gedacht.

Zahlreiche Staatsgäste und politische Würdenträger nehmen teil.

Update 12:35 Uhr: Bei der Gedenkveranstaltung in München haben Repräsentanten aus Bayern und Israel an das Olympia-Attentat von 1972 erinnert. Er sei froh, dass Deutschland endlich Verantwortung übernommen und auch Schuld eingestanden habe, sagte der bayerische Kultusminister Michael Piazolo (Freie Wähler) bei dem Gedenkakt am Erinnerungsort im Münchner Olympiapark am Montag. Deutschland habe beim Schutz der israelischen Sportler versagt.

Gedenkfeier in München Bei der Gedenkfeier am Vormittag in München sagte der israelische Kultusminister Hili Tropper, die israelischen

Geiseln seien kaltblütig ermordet worden. Die Olympischen Spiele seien aber weitergeführt worden, als wäre nichts passiert. Das weltweit größte Sportereignis sei damit unwiderruflich mit Blut befleckt worden. Es habe 50 Jahre gedauert, bis Gerechtigkeit sichtbar geworden sei, da es bis dahin keine Entschädigung und keine Entschuldigung für die Angehörigen gegeben habe.



Ilana Romano, Witwe des ermordeten israelischen Gewichthebers Yossef Romano, sprach von einem „langen und anstrengenden“ Weg, den die Opfer-Familien hinter sich hätten. Das Versagen Deutschlands sei kolossal gewesen, „wir haben fünf Jahrzehnte Justizversagen durchgemacht“. Sie hätten aber die schmerzhafte Wahrheit immer wieder

ins Bewusstsein der Welt getragen. Der Münchner Oberbürgermeister Dieter Reiter (SPD) sagte, dass das

Olympia-Attentat unwiderruflich zur Geschichte Münchens dazugehöre. München trage eine besondere historische Last. (epd)

Update 11:12 Uhr: Die Gedenkfeier in Fürstenfeldbruck soll um 15 Uhr beginnen. Erwartet werden zahlreiche Gäste, darunter Ministerpräsident Markus Söder, Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier und Jitzchak Herzog, Staatspräsident des Staates Israel. Ansprachen halten werden außerdem unter anderem Thomas Bach (Olympisches Komitee), Fürstenfeldbrucks Landrat Thomas Karmasin und Ankie Spitzer für die Angehörigen der Opferfamilien. Das Medieninteresse gilt als groß.

50 Jahre Olympia-Attentat: Söder bei Gedenkfeier in Fürstenfeldbruck erwartet

Update 11.07 Uhr: Nach der Gedenkfeier soll die Erinnerung an die Geschehnisse von damals aufrecht erhalten werden. Der Landkreis Fürstenfeldbruck hat einen digitalen Erinnerungsort geschaffen und möchte im alten Tower im Fliegerhorst, den die Luftwaffe verlassen wird, zudem eine reale Gedenkstätte ins Leben rufen. Dazu braucht der Landkreis allerdings den Bund.

Update 11 Uhr: Bereits im Vorfeld gab es verschiedene Veranstaltungen zum Olympia-Attentat. Außerdem erinnern sich Zeitzeugen an jene Schreckensnacht, die in Bruck in kollektiver Erinnerung bleibt. So etwa ein Feuerwehrmann, der mitten im Kugelhagel war oder ein Polizist, der sich bis heute Vorwürfe macht.

Gedenkfeier zum Olympia-Attentat: Enorme Verkehrsbehinderungen erwartet

Update 10:59: Aufgrund der erforderlichen Sicherheitsmaßnahmen, Lotsungen und Begleitfahrten muss mit temporären Sperrungen und deshalb erheblichen Verkehrsbehinderungen durch Staus und stockenden Verkehr ab den Mittags- bis in die Abendstunden gerechnet werden. Das berichtet die Polizei.

Ursprungsmeldung vom 5. September 2022:

Heute vor genau 50 Jahren nahm das Olympia-Attentat in Fürstenfeldbruck ein blutiges Ende. Im Münchner Olympiapark wurde heute Vormittag bereits an die tragischen Geschehnisse erinnert. Am Nachmittag findet am Fliegerhorst in Fürstenfeldbruck eine weitere Gedenkveranstaltung statt. Alle wichtigen Ereignisse und Nachrichten zur Veranstaltung verfolgen Sie live bei uns im Ticker.

