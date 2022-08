Olympia-Attentat: Von hier aus beobachtete er die Schießerei

Von: Max-Joseph Kronenbitter

An dieser Stelle (Foto oben) lag Henning Remmers in der Nacht auf den 6. September 1972 während der Schießerei. Die beiden hellen Gebäude gab es damals noch nicht. So hatte der junge Offizier freies Sichtfeld auf einen der Hubschrauber und die bereitgestellte Boeing 727. © mjk

Die Olympischen Spiele 1972 in München waren ein Höhepunkt für die Menschen im Landkreis. Einige waren hautnah dabei – in verschiedensten Funktionen.

Fürstenfeldbruck – Henning Remmers betreute auf dem Fliegerhorst VIPs, die dort landeten – unter anderem Helmut Schmidt. Als die Schießerei auf Fursty losging, beobachtete er alles aus einem Versteck heraus.

Weil der militärische Flugbetrieb auf dem Fliegerhorst während der Olympiade eingestellt wurde, gab es für die Soldaten nicht viel zu tun. So konnte auch der damals 31-jährige Fiat-G-91-Pilot Henning Remmers weder selbst fliegen, noch seiner Ausbildungstätigkeit nachgehen.

Stattdessen war er für die Betreuung hochrangiger Olympia-Gäste in der Kaserne eingeteilt. Die Kapazität des Flughafens München-Riem reichte nicht aus, um ankommende Flugzeuge mit Sportlern, Funktionären und Gästen aufzunehmen. Der Militärflugplatz Fursty mit seiner über zweieinhalb Kilometer langen Start- und Landebahn wurde kurzerhand zum Ausweichflugplatz umfunktioniert.

Soldaten kümmern sich um VIP-Gäste

Um den VIP-Gästen das Ankommen und Zurechtfinden am Fliegerhorst zu erleichtern, wurde ein Betreuungsservice eingerichtet. „Wir waren gut ein Dutzend Soldaten, die sich rund um die Uhr im Schichtbetrieb um die VIPs kümmerten“, berichtet Henning Remmers.

Dazu gab es im heutigen Vereinsbüro des Offizierscasinos ein extra Büro. „Es war spartanisch ausgestattet und diente lediglich als Bereitschaftsraum, in dem wir uns bis zum nächsten Einsatz aufhielten“, erinnert sich Remmers. Für viele Gäste musste nur ein zügiger Weitertransport zu den Sportstätten und Hotels in München organisiert werden. Dazu stand Hauptmann Remmers in ständigem Kontakt mit der Fahrbereitschaft. Einige quartierten sich dagegen im Fliegerhorst ein.

Helmut Schmidt, der bis wenige Wochen vor der Olympiade auch Verteidigungsminister war, war der hochrangigste Gast der VIP-Betreuer. Der damalige Wirtschafts- und Finanzminister übernachtete im Casino und bekam dort auch ein Frühstück. „Anschließend haben wir ihn zur Flightline gebracht, wo er einen Flieger bestieg und Fursty wieder verließ“, erinnert sich Remmers.

Viel aufregender war aber der späte Abend des 5. Septembers. Schon den ganzen Tag dauerte die Geiselnahme im Olympia-Dorf. „Als es dann im Radio hieß, dass die beiden Bundesgrenzschutz-Hubschrauber in westlicher Richtung gestartet sind, konnte das nur bedeuten, dass sie Fursty ansteuern“, berichtet Remmers.

Hinter einem Erdwall ging er in Deckung

Er hatte gerade dienstfrei und verließ schleunigst die sogenannten Sternbauten direkt neben dem Fliegerhorst, in denen er wohnte. „Ich war 31 Jahre jung und naiv und dachte: ‚da muss ich dabei sein’“. Ein kleiner Wall direkt neben den Bahngleisen erschien ihm als Deckung geeignet. Knapp hundert Meter südöstlich des Towers entfernt schien es gleichzeitig ein guter Punkt zu sein, von dem aus er alles beobachten konnte.

Die Boeing 727, die den Terroristen zur Flucht dienen sollte, stand schon bereit, das Vorfeld vor dem Tower war durch Lichtmasten hell erleuchtet. Zwei Palästinenser mit Hut stiegen aus dem Helikopter und gingen zur Boeing, um sie auf Verwendbarkeit zur Flucht zu prüfen.

Dann eilten die beiden zu den Hubschraubern zurück. „Das Kommando ‚Nun schießt doch endlich, mein Gott, warum schießt denn keiner’ habe ich noch heute im Gehör“, erzählt Remmers.

Ob es Bundesinnenminister Hans-Dietrich Genscher oder der bayerische Innenminister Bruno Merk rief, weiß er nicht mehr. Eine lange Schießerei zwischen Tower und den Hubschraubern begann. „Die Salven aus der Kalaschnikow zischten über meinen Kopf und schlugen in die Metallverkleidung des Heizkraftwerkes hinter mir ein. Im weiteren Verlauf fielen die Lichter durch Querschläger aus, die gespenstische Szenerie wurde nurmehr durch die brennenden Hubschrauber erhellt.“

Erst nach halb zwei nachts wagte sich Remmers aus seiner Deckung. Er ging zu seinen Kameraden im VIP-Betreuungsbüro und klärte sie über den tatsächlichen Verlauf der Aktion auf. Denn über den Ausgang der Geiselnahme wurde zwischenzeitlich völlig falsch in den Medien berichtet.

Schauriger Tatort am nächsten Morgen

Schaurig sei auch das „Schlachtfeld“ am nächsten Tag gewesen, an dem er mit Trauermusik aus dem Radio geweckt wurde: Reste von Löschschaum lagen noch um die ausgeglühten Hubschrauber. „Ein getöteter Palästinenser lag noch so auf dem Bauch, dass eine Hand nicht sichtbar war. Weil nicht sicher war, ob er nicht eine entsicherte Handgranate in dieser Hand hielt, wagte keiner, ihn umzudrehen. Mit einem Stahlseil wurde er dann in Rückenlage gebracht – um dann festzustellen, dass diese bereits explodiert war“, erinnert sich der 81-jährige Oberstleutnant a.D.

Über seine Erlebnisse damals wurde er auch jüngst vom ZDF interviewt. Bezeichnenderweise an dem Erinnerungsort, der vor fünf Jahren im Olympiapark eröffnet wurde. Es sei ihm wichtig, daran zu erinnern, sagt Remmers. Deswegen zögerte er nicht, über das Erlebte zu berichten.

