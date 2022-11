Olympia-Attentat: Schüler erinnern an Opfer

Vor den Ausstellungswänden stehen die Schüler der Projektgruppe mit (v.l.) Wolfgang Seufert, Julie Grimmusen vom Generalkonsulat, der Ministerialbeauftragten Brigitte Grauner-Loitse, der Präsidentin der israelitischen Kultusgemeinde München Charlotte Knobloch, Vize-Landrätin Martina Drechsler und dem stellvertretenden Schulleiter Philippe Raths. © peter weber

Sie halten die Erinnerung an die Opfer des Olympia-Attentats von 1972 wach: Im Rahmen des Erinnerungsprojekts „Zwölf Monate – Zwölf Namen“ widmeten sich Schüler des Graf-Rasso-Gymnasiums dem Kampfrichter Yakov Springer. Zur Gedenkfeier kam Charlotte Knobloch, Präsidentin der Israelitischen Kultusgemeinde.

Fürstenfeldbruck – Eigentlich sollten die Olympischen Spiele 1972 heitere Spiele werden und einen Kontrast zu den Nazi-Spielen von 1936 bilden. Doch es kam anders. Mitglieder der palästinensischen Terrorgruppe „Schwarzer September“ drangen am 5. September in die Mannschaftsquartiere ein, ermordeten zwei israelische Sportler und nahmen neun weitere als Geisel. Bei einer missglückten Befreiungsaktion auf dem Fliegerhorst wurden alle Geiseln und der Polizist Anton Fliegerbauer getötet.

„Am Ende dieses schrecklichen Tages waren zwölf Menschen tot“, fasste Charlotte Knobloch, Präsidentin der Israelitischen Kultusgemeinde München und Oberbayern, die Geschehnisse zusammen. Sie sei gekommen, um den Schülern des Graf-Rasso-Gymnasiums für ihre Teilnahme am Projekt „Zwölf Monate – Zwölf Namen“ zu danken. Denn aus der Historie ergäben sich zwei Aufgaben: Zum einen müsse verhindert werden, dass sich die Ereignisse wiederholen könnten. Zum anderen dürfe man nicht müde werden, die Namen der Ermordeten in Erinnerung zu rufen. „Die Tragödie können wir nur richtig fassen, wenn wir die Leben dahinter kennen.“ Deshalb sei diese Veranstaltung so wichtig.

Die Erinnerung hochhalten: Genau das taten die Gymnasiasten im Rahmen des Wissenschaftsseminars der Oberstufe. Angeleitet von ihrem Geschichtslehrer Wolfgang Seufert erinnerten sie an das Leben und den tragischen Tod von Yakov Springer, der als Kampfrichter im Gewichtheben zu den Olympischen Spielen 1972 kam. Ihm widmeten sie ihre Gedenkveranstaltung, zu der auch Vize-Landrätin Martina Drechsler, Museumsleiterin Barbara Kink, Stadtarchivar Gerhard Neumeier sowie Vertreter des Jüdischen Museums und des Israelischen Generalkonsulats geladen waren. Zusätzlich gab es eine Ausstellung mit Infotafeln.

Die Schüler stellten alle Opfer namentlich vor und entzündeten für jedes eine Kerze. In kleinen Gruppen präsentierten sie Informationen zu Yakov Springer, den Olympischen Spielen, der Terrorgruppe „Schwarzer September“, aber auch zu damaligen Versäumnissen der Behörden und dem langen Prozess, bis sich die deutsche Regierung heuer offiziell für ebenjene Fehler entschuldigte.

Der stellvertretende Schulleiter Philippe Raths erzählte, wie er das Unglück als Elfjähriger wahrnahm. Und Geschichtslehrer Wolfgang Seufert verlas Grußworte des Enkels von Yakov Springer. Neben Darbietungen des Chors und dem Vortrag eines Schülergedichts gab es musikalische Zwischentakte von Seufert (Cello) und seiner Schülerin Ela Polat (Geige).

Wer sich über das Leben von Yakov Springer informieren will, kann dies bis Ende November in einer Ausstellung des Münchner Stadtmuseums tun. Im Dezember widmen sich das Jüdische Museum und das NS-Dokumentationszentrum dem Leben von Moshe Weinberg, dem zwölften Opfer. (Patrick Tietz)

