Dank staatlicher Hilfen: Gastronomie hat Corona überlebt

Von: Peter Loder

„Ohne staatliche Hilfe wäre uns die Luft ausgegangen“: Christoph und Tina Laepple von der Kneipe Luftraum in Fürstenfeldbruck. Ich habe alles unternommen, um die Gastronomie privat zu unterstützen. Wenn ich meinen Bauch anschaue, war das nicht so gut. Aber das war es wert. Hans Friedl, Landtagsabgeordneter der Freien Wähler aus Alling © Weber

Das zu Beginn der Corona-Krise befürchtete Wirtshaussterben ist ausgeblieben. Bis jetzt ist noch keiner der rund 300 gastronomischen Betriebe im Landkreis wegen direkter Pandemie-Folgen pleite gegangen.

Fürstenfeldbruck – Die staatlichen Hilfsgelder haben also gewirkt. Trotzdem war und bleibt die Gastronomie eine der am schwersten betroffenen Branchen.

In Oberbayern unterwegs

„Mehr als die Hälfte der Betriebe hätte ohne staatliche Hilfe nicht überlebt“, sagt Alexander Maffei. Der 56-Jährige war viele Jahre selbst Gastronom (Zum Griabign in Germering) und ist jetzt für den Hotel- und Gaststättenverband Dehoga in ganz Oberbayern unterwegs. Das hiesige Gastgewerbe erhielt nach Angaben des CSU-Landtagsabgeordneten Benjamin Miskowitsch (Mammendorf) mit über 23 Millionen Euro fast ein Drittel der insgesamt im Landkreis ausgezahlten Wirtschaftshilfen (75 Millionen Euro). Die Höhe der Zuschüsse, die nicht zurückgezahlt werden müssen, richtet sich nach den jeweiligen Vorjahresumsätzen.

„Ohne das Geld wäre ein Großteil der Betriebe jetzt pleite“, so Maffei. Der in Mittelstetten lebende Gastro-Experte berät im Landkreis rund 200 bei der Dehoga organisierte Kollegen – weit mehr als noch in Zeiten vor Corona. „Sie schätzen unsere Arbeit und wissen sie zu würdigen“, erklärt Maffei.

Im Luftraum

Christoph Laepple ist einer von ihnen. Gemeinsam mit seiner Frau Tina betreibt der 55-Jährige die Brucker Kult-Kneipe „Luftraum“ an der Schöngeisinger Straße. „Ohne staatliche Hilfe wäre uns die Luft ausgegangen“, sagt der Hardrock-Wirt mit weicher Stimme und dankt im gleichen Atemzug der Hausbesitzerin für die gestundete Miete.

Tief durchgeatmet hat ein paar Straßenzüge weiter auch Mani Burian, als jetzt die „hoffentlich zum letzten Mal“ beantragte Corona-Hilfe auf sein Central-Café-Konto überwiesen wurde. „Absolut wichtig, wir hätten sonst nicht überlebt“, sagt der 56-Jährige mit Blick auf die beiden Arbeitsplätze: „Die wären sonst nicht zu halten gewesen. Und ich müsste nebenbei noch mehr als bisher vier Tage auf dem Bau arbeiten.“

Ebenso erleichtert ist Miskowitsch: „Aufgrund der Hilfen sind wir halbwegs gut durch die schwierige Zeit der Corona-Pandemie gekommen.“

Ende der Maskenpflicht

Für Wirte-Sprecher Harry Faul vom Maisacher Bräustüberl ist die Krise trotzdem noch nicht gänzlich überstanden: „Wir sind zwar auf der Zielgeraden, hinken bei den Lockerungsmaßnahmen aber noch weiter hinter dem Rest Europas hinterher.“ Als nächsten Schritt fordert Faul, der zu Beginn der Pandemie einer der ersten Corona-Infizierten im Landkreis war, ein Ende der Maskenpflicht.

Unabhängig von der finanziellen Rettung hat sich die Situation auf dem gastronomischen Arbeitsmarkt aber eher verschärft statt entspannt. Es gibt so gut wie kein Gasthaus, kein Restaurant und keine Kneipe im Landkreis, wo nicht händeringend nach Personal für Service oder Küche gesucht wird.

Das hat auch der Freie Wähler-Landtagsabgeordnete Hans Friedl in Gesprächen mit Wirten immer wieder erfahren. „Viele Mitarbeiter haben sich in anderen Bereichen etwas gesucht“, sagt der Allinger. Ob diese wieder in die Gastronomie zurückkehren würden, sei fraglich. Friedl hofft, dass der Kontakt zu den Gästen, wegen dem viele in der Gastro ja ihren Job gewählt hätten, den einen oder anderen zurück ins Lokal zieht.

Der Bauch

Er selbst habe übrigens privat alles unternommen, um die Gastronomie zu unterstützen, sagt Friedl schmunzelnd. „Wenn ich meinen Bauch anschaue, war das vielleicht nicht so gut. Aber das war es wert.“

Eine weitere unausweichliche Folge der Krise betrifft die Gäste: Die Zeche fürs Essen und Trinken wird teurer. Bayerns Dehoga-Chef Thomas Geppert: „Angesichts der massiven Kostensteigerungen in allen wesentlichen Bereichen werden Preisanpassungen unumgänglich sein.“ Nicht nur Christoph Laepple hat es im „Luftraum“ bereits umgesetzt und die Preise erstmals seit zehn Jahren „geringfügig angepasst“. Alexander Maffei rechnet damit, dass die Preise auf den neu gedruckten Speisekarten um zwei bis drei Prozent höher sind als vor der Krise.

