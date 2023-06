Percussion ist bei der Stadtkapelle eine Familiensache

Sie haben das Schlagwerk im Griff: Die Percussion-Familie Fabian, Monika, Sebastian und Rebecca Kriner. © Stadtkapelle Fürstenfeldbruck

Das Schlagwerk bei der Stadtkapelle ist fest in der Hand einer Familie. Die Kriners sorgten auch dafür, dass die Instrumentensammlung angewachsen ist.

Fürstenfeldbruck - Vor 15 Jahren holte der damalige Dirigent Helmut Buchbauer das Ehepaar Fabian und Monika Kriner als Unterstützung des Schlagwerk-Registers zur Stadtkapelle. Die beiden waren als Joker in der Musikszene – von Blasorchester bis zum sinfonischen Streichorchester – bekannt, wie sie erzählen. „Wir haben uns bei einer Chor-Aufführung kennengelernt, und uns mit unseren Percussion-Instrumenten sofort zusammengetan, sowohl musikalisch als auch privat, und wurden als Dream-Team gebucht“, erinnert sich Fabian Kriner. Er ist seit Jahren als Chorleiter, Organist, Pianist, Korrepetitor und Schlagwerker tätig – neben seinem Beruf. Der gelernte Präparator in der Rechtsmedizin führt die Spenderselektion durch. Seine Frau Monika arbeitet in der in-vitro-Diagnostik und gibt Kurse an der Virtuellen Hochschule Bayern.

Die Leidenschaft fürs Schlagwerk lebt das Ehepaar in der Kapelle aus. Nachdem Tochter Rebecca mit sechs Jahren das Trompetenspiel bei Paul Roh gelernt und zwei Jahre später bei den Juniorbläsern (JUB) begonnen hatte, bot Monika Kriner der damaligen Dirigentin Monika Schmidt an, den rund zwölf Kindern ihre Percussion-Erfahrung weiterzugeben. Auch Sohn Sebastian begann mit sechs Jahren mit dem Schlagzeugunterricht – heute ist er Percussionist im Jugendblasorchester (JBO). „So wurde ich Percussion-Coach der Vororchester“, berichtet Monika Kriner, die seit 2021 stellvertretende Jugendleiterin ist. Im Jahr 2019 gewann das JBO den Jugendblaskapellen-Wettbewerb in Ingolstadt „Spielen wie die Meister“, wo die Jury die Percussion-Präsenz besonders hervorhob.

Inzwischen hat Rebecca Trompete gelernt und ist das jüngste Mitglied im Hauptorchester. Fabian kam 2019 als Schlagwerker ins Hauptorchester. Da dieses sich musikalisch weiter entwickelte, stieg im Percussion-Register der Bedarf an Instrumenten. „Die Kapellen in der Region helfen sich gegenseitig aus, aber der Transport ist mühsam und den Instrumenten nicht zuträglich“, erklärt Kriner. Und die Instrumente stehen bei den Proben nicht zur Verfügung.

Als der Kauf vereinseigener Röhrenglocken anstand, fuhren die Kriners zum Testen und Auswählen ins Musikhaus. Dabei reifte ihr Entschluss, der Stadtkapelle ein Glockenspiel und einen Gong zu spenden. Nun seien die drei Orchester ausgestattet. Ein besonderes Geschenk machte Fabian der Stadtkapelle zum 25-jährigen Geburtstag: Er komponierte das Stück „Calypso“ für großes Schlagwerk. Es soll bald auf Youtube zu sehen sein.