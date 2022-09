Personalnot: Lehrer schlagen Alarm

Von: Tobias Gehre

Viele Schüler, zu wenig Lehrer: Auch im Landkreis München ist zum Schulstart der Personalmangel deutlich zu spüren. Immerhin hat jede Klasse im neuen Schuljahr auch eine Klassenlehrkraft. Symbo © Sven Hoppe/dpa

Das neue Schuljahr ist noch keine Woche alt – und schon schlagen die Lehrer Alarm. Es fehle an Personal. Wichtige Zusatzangebote müssten gestrichen werden. Die Pädagogen machen sich zudem Sorgen um ihre Gesundheit.

Landkreis – Mathe, Deutsch und Englisch sind sicher – das war es aus Sicht des Bayerischer Lehrer- und Lehrerinnenverbands (BLLV) im Landkreis aber auch schon. Alles, was darüber hinaus geht, steht auf der Kippe. Förderstunden, Chor oder Theater – für die Pädagogen wichtige Zusatzangebote – müssten an vielen Schulen gestrichen werden. Und auch Nebenfächer wie Musik, Kunst oder Sport könnten dem Personalmangel im Lauf des Schuljahres zum Opfer fallen. Ersatz für ausfallende Lehrer zu bekommen, sei extrem schwierig. „Bereits heute sind die Mobilen Reserven (Ersatzlehrkräfte) im Bereich der Mittelschule gänzlich aufgebraucht“, heißt es in einem Schreiben.

Kräftezehrende Pandemie-Zeit

Man macht sich deshalb auch Sorgen um die Gesundheit der Pädagogen. „Wir haben zweieinhalb kräftezehrende Schuljahre im Pandemiemodus hinter uns und der Druck steigt in diesem Schuljahr durch den eklatanten Lehrermangel zusätzlich“, so der BLLV. Man beobachte mit Sorge, dass Lehrkräfte schon jetzt an ihrem Limit seien.

Auch im Brucker Schulamt ist man sich der prekären Lage bewusst. Deshalb hat man bereits in größerem Umfang so genanntes fachfremdes Personal akquiriert. Und so unterrichten jetzt auch Lehramts-Studenten, Biologinnen, Ingenieure oder Politikwissenschaftler an den Schulen im Landkreis. Damit habe man bereits gute Erfahrungen gemacht, erklärt Schulamtsleiter Thomas Frey. Die meisten hätten bereits Erfahrung im Umgang mit Kindern – etwa als Trainer in einem Sportverein. Zudem seien die Hilfslehrer meist hoch motiviert.

Dass es dennoch nicht viel Spielraum beim Personal gibt, bestätigt auch Thomas Frey. Im Landkreis habe man eine so genannte Mobile Reserve von rund 1100 Lehrerstunden. Rund 90 Prozent seien bereits durch Erkrankung oder Schwangerschaft aufgebraucht. Deshalb schließt auch der Schulamts-Chef Kürzungen bei den Nebenfächern nicht aus. Allerdings sei das von Schule zu Schule unterschiedlich. Oftmals würde das hohe Engagement der Lehrkräfte – etwa durch eine Aufstockung der Teilzeitstunden – den Mangel ein wenig wettmachen.

Wie sich die Situation im Lauf des Schuljahrs entwickeln wird, dazu möchte Thomas Frey keine Prognose abgeben. „Wir fahren auf Sicht.“

Schwierig sei außerdem die Beschulung von geflüchteten Kindern aus der Ukraine. Diese müssten vorerst am ganz normalen Unterricht teilnehmen. Gymnasien hätten für die zusätzliche Belastung zusätzliche Stunden und Personal erhalten. Grund- und Mittelschulen nicht.

