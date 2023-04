Amperoase: Auf Kostenexplosion folgt Planungsstopp

Von: Ingrid Zeilinger

Doch kein Neubau? Die Pläne für das Hallenbad werden nicht weitergeführt. Stattdessen könnte es an einem anderen Standort gebaut werden. archi © Peter weber

Stadt und Stadtwerke stoppen alle Planungen für den Neubau der Amperoase. Das Projekt soll neu kalkuliert werden.

Fürstenfeldbruck – Zudem will man alternative Standorte prüfen. Zur Gegenfinanzierung könnte der Verkauf des bisherigen Standorts dienen.

Die Kosten für den Neubau der Amperoase sind explodiert. Inzwischen rechnet man mit 61 Millionen Euro für Hallenbad und Technikriegel samt Umkleiden zum Weiterbetrieb des Eisstadions. Die Summe enthält zwei Risikozuschläge: 20 Prozent der Baukosten, wobei die Summe schrittweise abgeschmolzen werden kann, erklärte Stadtbaurat Johannes Dachsel im Haupt- und Finanzausschuss. Der Vorteil: Es gibt dann keine unerwarteten Kostensteigerungen.

Könnte auch günstiger werden

Zudem rechnete man 15,6 Prozent Zuschlag für die Baupreissteigerung – der Mittelwert der Jahre 2020 und 2021 – drauf. Diese Maximalkosten müssen nicht eintreten, aber können, erklärte Dachsel. „Wir hoffen natürlich, dass das Projekt günstiger wird.“ Die Stadt nutzt diese Zuschläge bei großen Bauvorhaben. Beim Feuerwehrneubau ohne Zuschlag musste man mehrfach erhöhen.

Ein Problem: „Die Stadtwerke können nur 20 Millionen Euro investieren, ohne das Kerngeschäft zu gefährden“, betonte Geschäftsführer Jan Hoppenstedt. Weitere zwölf, vielleicht 13 Millionen Euro kommen als Fördergelder, sagte Kämmerer Marcus Eckert. So bleibt eine Finanzierungslücke von knapp 30 Millionen Euro bei der Stadt. Und die Unwägbarkeit der steigenden Zinsen. „Wir werden uns das nicht leisten können“, meinte Eckert.

Doch anderer Standort

Die endgültige Kostenberechnung steht nach der Leistungsphase drei fest. Die würde eine weitere Million verschlingen. Vize-Bürgermeister Christian Stangl, der die Sitzung für den im Urlaub weilenden OB Erich Raff leitete, schlug einen Planungsstopp vor – eine Rückkehr in die Projektentwicklungsphase mit der Option, einen alternativen Standort zu prüfen. Dies stieß bei der Mehrheit der Stadträte auf Zustimmung. Andreas Lohde (CSU) sprach von einem Scheitern mit Ansage. Der bisherige Standort sei durch die Nähe zur Amper eine Herausforderung. Als Ort für eine Eis- und Schwimmhalle favorisiert die CSU den Herrenweg, wo die Stadt einen Grundstücksstreifen besitzt. Die Alternative ist ein Areal nahe der Sportanlagen auf dem Fliegerhorst.

„Vielleicht sind wir von Anfang an falsch rangegangen“, meinte Jan Halbauer (Grüne). Man solle sich die paar Monate nehmen, um das Doppelprojekt zu überdenken. „Hier könnte auch der neue OB seine Ideen einbringen.“ Den Planungsstopp hätten ÖDP, SPD, Die Partei und Linke schon vor einem Jahr gefordert, meinte Alexa Zierl (ÖDP). Finanzreferent Klaus Wollenberg (FDP) warnte davor, einen weiteren Cent in die Planung am Standort zu stecken. „Der einzige Weg ist, Vermögen zu versilbern, wie damals bei Fürstenfeld.“

Areal vermarkten ?

Dazu soll berechnet werden, was der Verkauf des bisherigen Standorts für den Wohnungsbau einbringen würde. Philipp Heimerl (SPD) schmerzte, dass damit ein Bereich an der Amper, der der Allgemeinheit zur Verfügung stehe, dann nur noch einer sehr exklusiven Gruppe gehöre. Markus Droth (FW) bezweifelte, dass die Vermarktung den erhofften Erlös bringt. Seine Sorge: „Das wirft uns um Jahre zurück.“ Auf seine Frage, wie lange das Hallenbad noch hält, meinte Hoppenstedt: „Ich gebe dem Bad fünf Jahre.“ Seine erste Schätzung: Man müsste jährlich rund 800 000 Euro in die Sanierung stecken.

Karin Geißler (BBV) warnte vor dem Planungsstopp. Das Areal gehöre den Stadtwerken, nicht der Stadt. Zudem verliere man Zeit. „Da fällt uns zwischendurch die Amperoase zusammen und wir haben weder Schwimmen noch Eissport.“ Geißler forderte, zumindest für die Eishalle die Leistungsphase drei zu machen. Doch sie konnte sich nicht durchsetzen. Nach rund eineinhalb Stunden Debatte entschied sich der Hauptausschuss mit 13:2 Stimmen für den Planungsstopp. Nun geht das Thema noch in den Stadtrat.

