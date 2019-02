Pleiten, Pech und Pannen im Hallenbad

Wenn die Generalprobe gut läuft, fällt die Premiere häufig ins Wasser. Dieser Spruch trifft nicht nur auf das Theater, sondern auch auf die Amperoase zu.

Fürstenfeldbruck – Die hat, nach erfolgreich absolvierten Tests, vergangenen Freitag ihr neues Kassensystem eingeführt – doch bereits am selben Tag ging nichts mehr.

Damit Besucher schnell und unkompliziert ins Bad kommen, wurde ein neuer Kassenautomat aufgestellt. Doch kurz nach der Inbetriebnahme fiel ein Bauteil aus. „Die neue Hardware ist bestellt und kommt wohl im Laufe der Woche“, sagt Ingmar Jäschke von den Stadtwerken. Bis diese eintrifft, müssen die Kunden ihre Eintrittsbändchen an einer altmodischen Kasse – die noch mit einem Mitarbeiter aus Fleisch und Blut besetzt ist – abholen.

Doch selbst dort ging am Samstag gar nichts mehr. Die Software, also das Betriebsprogramm der Kasse, gab den Geist auf. Eine halbe Stunde lang mussten die Besucher im Foyer warten, bis die Betreiberfirma per Fernwartung das System wieder zum Laufen gebracht hatte. 25 Gästen dauerte die Reparatur aber zu lange und sie gingen nach Hause. „Wir haben Kaffee und Wasser verteilt, aber wir wussten nicht, wie lange die Instandsetzung dauern würde“, erklärt Jäschke.

Probleme gibt es auch noch bei dem neuen Bezahlsystem. Mit einem Band, in dem ein Chip eingebaut ist, soll im Bad bargeldlos bezahlt werden können. Doch hier streikt ebenfalls die Software. „Leider wissen wir noch nicht, wann der Fehler behoben ist“, so Ingmar Jäscke. Künftig sollen auf dem Bändchen die Kosten für Snacks, Getränke und den Eintritt gespeichert werden. Diese kann man dann beim Verlassen der Amperoase an einem Automaten begleichen.

Die Pannen zum Start sind besonders deswegen ärgerlich, weil zur Umstellung auf das neue Kassensystem auch die Preise angehoben wurden. Ein Kunde moniert beim Tagblatt, dass die Kosten für einen Saunabesuch um fast die Hälfte gestiegen sind. Hingegen sanken die Eintrittspreise für Familien. „Wir haben versucht, sozialverträglichere Preise zu machen“, sagt Jäschke. Und trotz der missglückten Neueröffnung gab es besonders für die familienfreundliche Preisgestaltung positive Rückmeldungen.