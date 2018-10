Aus München nach Mering ohne Zwischenhalt: Pleiten, Pech und Pannen im Pendlerzug

Sie wollten nach Pasing und landeten in Mering im Kreis Aichach-Friedberg: An die 200 Pendler haben am Donnerstagabend eine doch eher ungewöhnliche Schienen-Odyssee erlebt.

München/Mering – Ausgangspunkt der unfreiwilligen Reise in den benachbarten Regierungsbezirk Schwaben waren Störungen bei der S-Bahn München. Ein Pendler aus Gernlinden entschied sich daher, mit der U-Bahn zum Hauptbahnhof zu fahren, um dort mit einem Regionalzug weiter nach Pasing zu rollen. Ab hier, so war die Hoffnung, hätte es möglich sein müssen, wieder in die S-Bahn einzusteigen.

Auf die selbe Idee kamen offenbar auch diverse andere S-Bahn-Pendler aus dem Kreis Fürstenfeldbruck. Der Regionalzug am Münchner Hauptbahnhof nach Donauwörth über Pasing und Augsburg jedenfalls füllte sich zusehends, schildert der Gernlindner. Die Anzeigetafel an Gleis 17 habe Pasing definitiv als Zwischenhalt angezeigt.

Als der Zug abgefahren war kam die Durchsage, dass der nächste Halt erst in Mering möglich sei – da war es natürlich buchstäblich zu spät. In den Waggons sei es zu lautstarken Protesten gekommen, schildert der Gernlindner. Der Zug sei trotzdem weitergefahren – durch Olching, Maisach, Mammendorf, übers flache Land nach Haspelmoor und Althegnenberg bis Mering.

Hier stiegen die rund 200 Pendler aus – und hatten in gewisser Weise sogar ein wenig Glück. Denn der nächste Zug zurück kam bereits zehn Minuten später. Die Rückfahrt sei dann kostenlos gewesen, erzählt der Gernlindner. „Alles andere wär auch ein Witz gewesen.“

Wie nun aber konnte es passieren, dass der Regionalzug nicht in Pasing hielt? Das lag an Arbeiten in Vorbereitung zum Bau der zweiten S-Bahnstammstrecke in München, erklärt ein Sprecher der Bahn. Der betroffene Regionalzug habe daher planmäßig nicht in Pasing gehalten – erst ab Montag sei das wieder möglich. Das stehe im Baustellenfahrplan, sagte der Sprecher, dem freilich klar ist, dass nicht jeder immer auf die Änderungen achtet. Das werde jetzt wegen des Stammstreckenbaus aber zunehmend wichtiger.

Der Zug von Mering zurück nach Pasing sei übrigens knallvoll gewesen, erzählte der Gernlindner nach seinem ungewollten Ausflug ins Lechrainische. Immerhin aber hätten die Frauen und älteren Reisenden Sitzplätze gehabt. Insgesamt aber seien die Zustände nicht mehr tragbar.