Politische Diskussion auf Augenhöhe

Teilen

In der Stadtbibliothek diskutieren die Teilnehmer der neuen Gesprächsreihe über die Demokratie. © peter weber

Eine Diskussion auf Augenhöhe über die ganz großen Themen: Das kommt dabei heraus, wenn die Leiterin der Stadtbibliothek, Diana Rupprecht, und der Geschäftsführer der Gretl-Bauer-Volkshochschule, Christian Winklmeier, die Köpfe zusammenstecken.

Fürstenfeldbruck – Gemeinsam haben sie mit dem Format „Im Gespräch“ ein Veranstaltungskonzept geschaffen, bei dem es um nicht weniger als unsere Gesellschaftsform geht.

Jeden Monat wollen sie sich mit interessierten Bürgern in der Stadtbibliothek treffen, um über aktuelle politische Themen zu diskutieren. Wichtig ist ihnen dabei – das kann man der Veranstaltungsankündigung entnehmen – dass eine vernünftige Gesprächskultur gepflegt wird. Das heißt zuhören, ausreden lassen, auf Polemik verzichten – schließlich soll es um Austausch gehen und nicht darum, möglichst lautstark die eigene Position zu verteidigen.

Thematisch haben sich die beiden Organisatoren für den Auftakt den großen Wurf ausgesucht. „Demokratie – quo vadis?“, so der Titel des ersten politischen Stammtischs in der Stadtbibliothek. In einer knappen Einführung erklärte die Leiterin der Stadtbibliothek den acht Teilnehmern ihre Motivation für das Projekt. So sei der Austausch über politische Themen durch die sozialen Medien zwar leichter geworden, der Ton aber auch rauer. Das berge die Gefahr, nicht mehr persönlich miteinander zu reden. Als Bildungseinrichtung wolle sie sich dem annehmen, um „einen geschützten Raum zu schaffen, wo man sich auf Augenhöhe begegnen kann“.

Im Anschluss erläuterte Christian Winklmeier, der krankheitsbedingt online zugeschaltet war, einige Wesenszüge der Demokratie, wie Volkssouveränität, das Rechtsstaatsprinzip und freie Medien. Als Probleme benannte er unter anderem Fake News und die Forderung nach einfachen Lösungen für komplexe Herausforderungen.

In der anschließenden offenen Diskussion war die Meinung der Teilnehmer zum demokratischen System gefragt. Schnell ging es um allerlei Missstände wie den Rechtsruck, soziale Ungerechtigkeit, sinkende Wahlbeteiligung und Lobbyismus. Konsens schälte sich in zwei Punkten heraus: Demokratie ist gut. Aber sie ist nicht umsonst. Für Barbara Wunschel ist Demokratie ein Privileg, für das man dankbar sein müsse, und Hans-Jürgen Buber, der sich im Sozialforum Amper engagiert, sieht vor allem die Notwendigkeit zur Weiterentwicklung der Demokratie. Denn, so seine Meinung, „Demokratie ist eine Zukunftsaufgabe“ und da müsse man mehr machen, als alle vier Jahre wählen zu gehen.

(Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen FFB-Newsletter.)

Die Teilnehmer diskutierten rege und ließen es sich nicht nehmen, zeitlich ein wenig zu überziehen. Dass sie wiederkommen werden, steht außer Frage. Jürgen Pohl, Polizist im Ruhestand, resümiert: „Ich finde es schön, mit anderen Leuten zu diskutieren, wo ich auch mal eine Meinung krieg‘, die nicht meine ist.“

Die Organisatoren haben die Aussagen der Teilnehmer interessiert aufgenommen und werden daraus die Themen der nächsten Treffen entwickeln. Wer jetzt Lust bekommen hat, in gepflegter Atmosphäre mitzudiskutieren, findet weitere Informationen unter www.vhs-ffb.de. Dort wird auch einige Tage vor dem nächsten Treffen das jeweilige Thema vorgestellt. (Patrick Tietz)

Die nächsten Termine:

10. November, 8. Dezember und 12. Januar, jeweils von 19.30 Uhr bis 21 Uhr in der Stadtbibliothek, Bullachstraße 26. Um Anmeldung wird gebeten. Das Angebot ist kostenlos.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Fürstenfeldbruck finden Sie auf Merkur.de/Fürstenfeldbruck.