Polizei klärt Diebstahl von Schulcomputern auf

Von: Tobias Gehre

Digitalisierung (Symbolbild) © IMAGO/Ezequiel Sambresqui

Zwei Brucker haben aus einer Schule teure Computer geklaut. Jetzt hat die Polizei die beiden geschnappt.

Fürstenfeldbruck - Die Polizeiinspektion Fürstenfeldbruck hat mittels DNA- und Fingerabdrücken zwei Einbrecher ermittelt, die Ende Juli vergangenen Jahres in die Grund- und Mittelschule West in Fürstenfeldbruck eingebrochen waren. Die am Tatort sichergestellten DNA- und Fingerspuren konnten zwei 18- und 20-Jährigen Fürstenfeldbruckern zugeordnet werden.

Die Täter entwendeten 34 Laptops im Gesamtwert von 25 000 Euro. Anschließend begaben sie sich in die angrenzende Grundschule und stahlen auch dort Computerhardware im Wert von 1 200 Euro. Bei Wohnungsdurchsuchungen wurden noch zwölf Laptops gefunden.

