Positive Bilanz zum Ende des Volksfests - doch es gab auch Beschwerden

Von: Peter Loder

Der Preis pro Liter Bier war heuer auf dem Volksfest so hoch wie nie zuvor. Trotzdem strömten die Besucher ins Zelt. Festwirt und Organisatoren stimmt das im Rückblick zufrieden. © Weber

Zehn Tage lang ging es hoch her, nun ist das Volksfest 2023 vorbei. Die Bilanz stimmt Festwirt und Organisatoren optimistisch. In einer Hinsicht hat sich das Konsumverhalten der Besucher jedoch geändert.

Fürstenfeldbruck – Als Stadtkapellen-Dirigent Paul Roh am Sonntag um 22 Uhr sein 40-köpfiges Ensemble die Polka „Guten Abend, gute Nacht“ als Abschiedsmelodie anstimmen ließ, war das 2500 Personen fassende Bierzelt schon gähnend leer. Doch der letzte Abend war für die Gesamtbilanz nicht mehr entscheidend: Mit rund 32 000 ausgeschenkten Maß Bier hat Festwirt Jochen Mörz das auch von der König-Ludwig-Schlossbrauerei angestrebte Ziel aus dem Vorjahr locker erfüllt. Und das, obwohl der Literpreis mit 10,80 Euro so hoch war wie nie zuvor. Brauereisprecher Richard Sturm registrierte in einer ersten Bilanz aber auch, dass diesmal wesentlich mehr alkoholfreie Getränke konsumiert wurden.

Die Hendl-Bilanz

Gleichzeitig wurden allein 4000 Hendl in der Ingolstädter Geflügelfarm Schönacher für das Brucker Volksfest geschlachtet, geliefert und von den Besuchern verschmaust. Als absolute Publikumsrenner und -magneten fürs feiernde Jungvolk erwiesen sich wieder mal die Musiknächte mit populären Partybands. Vor allem dort verlief alles meist friedlich, Polizei und Security-Streifen mussten nur bei wenigen Handgreiflichkeiten einschreiten.

Trotzdem werden sich Volksfestreferent Markus Droth und Organisationsleiter Daniel Brando bei ihrer Nachbetrachtung Gedanken machen. Vor allem die Resonanz des Behördentages, der früher stark frequentiert war, ließ heuer schwer zu wünschen übrig. Über die Gründe können die Verantwortlichen nur spekulieren, „aber da müssen wir noch mehr anschieben“, sagt Droth.

Gäste wollen schon für 2024 reservieren

Dafür ging in der von Dieter Pleil erstmals aufgebauten Weinhütte nicht nur beim Finale so richtig die Post ab. Die 100 Plätze waren regelmäßig dicht besetzt. „Viele Leute wollten gleich für nächstes Jahr reservieren“, berichtet der Gastro-Novize, der sein mit einem finanziellen Abenteuer verbundenes Debüt wohl mit einer Plus-Minus-Null-Bilanz beendet.

Was vor allem dem ehrenamtlich tätigen Freundeskreis zu verdanken ist. „Der große Gemeinschaftsgeist ist der Wahnsinn“, sagt Pleil. Zeitweise habe es sogar ein Überangebot an freiwilligen Helfern gegeben, sagt Tresen-Chef Charly Stecher, der beim Ausschank „immer lieber ein bisschen mehr statt weniger“ in die Gläser gefüllt hat. „Die Herzlichkeit der Gäste war überwältigend.“

Die Schausteller

Ähnliches bescheinigen auch die Schausteller den Volksfestbesuchern. „Sehr anständige und verständnisvolle Leute haben wir heuer bedient“, lobt die schon seit Jahrzehnten in Bruck vertretene Mandel- und Erdnussrösterin Kerstin Münch. Dem pflichtet auch der Olchinger Schaschlik-Brater Rudi Hechtl bei: „Die Resonanz war super.“

Wie die meisten Schausteller ist deshalb auch Volksfestreferent Droth mit der diesjährigen Bilanz mehr als zufrieden, weshalb er weiterhin am Frühjahrstermin festhalten will. Und Jochen Mörz will ebenso an seiner jetzt über 30-jährigen Präsenz in Bruck festhalten, wo der Festwirt am Samstag seinen 66. Geburtstag gefeiert hat und zum Ehrenmitglied der Piccolo-Boxer ernannt wurde.

Doch mit dem Ende des Volksfests ist auch sein Vertrag mit der Stadt ausgelaufen. Noch im Mai wird die Festwirt-Stelle bundesweit neu ausgeschrieben. „Bewerben kann sich grundsätzlich jeder, aber es gibt auch strenge Kriterien, die erfüllt werden müssen“, sagt Droth. Nach den Pfingstferien entscheidet der Stadtrat in nichtöffentlicher Sitzung.

Anwohner verärgert über Lärm und Wildbiesler

Wie in den Jahren zuvor ist das Volksfest auch diesmal nicht ganz spur- und geräuschlos an den Nachbarn vorbeigegangen. Neben dem Musiklärm haben sich Anlieger der Wohnanlage an der Marthabräustraße erneut über die vielen Wildbiesler in den Vorgärten beschwert. Offiziell ist der Durchgang zwar verboten, doch die aufgestellten Schilder werden ignoriert.



Wie im Vorjahr von der Stadt versprochen, patroullierten zwar heuer Polizei- und Securitystreifen verstärkt übers Gelände. „Aber nur an gewissen Tagen“, beklagt eine Nachbarin. Zudem wurde ein weiteres Toilettenhäuschen aufgebaut, doch die Nutzung kostete 50 Cent, und schreckte vermutlich viele Besucher ab. Volksfestreferent Markus Droth will das Biesler-Problem erneut aufgreifen. Über die ohnehin schon regulierte Musiklautstärke wolle er aber nicht mehr diskutieren, „sonst können wir das ganze Volksfest gleich einstellen“. lo

