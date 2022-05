Preis-Explosion trifft zweites Feuerwehrhaus

Das bestehende Brucker Feuerwehrhaus liegt etwas abseits im Nordwesten der Stadt. © Archiv

Das zweite Feuerwehrhaus an der Flurstraße in Fürstenfeldbruck wird teurer: Die Kosten liegen nun bei 7,3 Millionen Euro. Weiteres Problem: Die Baufirmen versuchen, die Preis-Explosion beim Material weiterzugeben.

Fürstenfeldbruck – Die Gesamtkosten für das neue Feuerwehrhaus II mit Wohnungen an der Flurstraße steigen um weitere 373 000 Euro (5,4 Prozent). Das bedeutet, dass die ursprüngliche Baukostensumme von insgesamt 6,9 Millionen Euro auf nunmehr 7,3 Millionen Euro angestiegen ist.

Der Holzpreis

Der Grund für die Mehrkosten ist auf verschiedene Ursachen zurückzuführen, berichtete der Architekt im Planungs- und Bauauschuss am vergangenen Mittwochabend. So mussten die Arbeiten für den Schlosser zweimal ausgeschrieben werden. Die Kosten für die Fassade verteuerten sich ebenso wie die für die Baustromversorgung und Bauheizung. Auch bei den Nebenkosten fielen aufgrund zusätzlicher Sachverständiger und Umplanungen geringfügig höhere Kosten an.

Besonders zu kämpfen habe man aber mit den massiven Baupreiserhöhungen, hieß es. Beispielsweise Holz kostet inzwischen bis zu 30 Prozent mehr. Die Differenz ging zwar hauptsächlich zu Lasten der Firmen. Diese wiederum versuchten jedoch, die Mehrkosten, die sie zu tragen haben, über Nachträge weiterzuleiten.

Durch die Corona-Pandemie sei man bei den Terminen relativ gut durchgekommen, so der Architekt weiter. Teilweise habe man ein, zwei Wochen Ausfälle zu verschmerzen gehabt, wenn Mitarbeiter von Firmen erkrankt waren.

Gravierender waren da die Lieferschwierigkeiten von Holz und verschiedenen anderen Rohstoffen. Aktuell merke man starke Lieferengpässe durch den Ukrainekrieg bei bestimmten Bauteilen, etwa Stahl. Die Zusammenarbeit mit den Firmen gestaltete sich insgesamt schwierig.

Termin trotzdem zu halten

60 Prozent des Budgets ist bereits mit den Firmen abgerechnet, 40 Prozent noch offen. Die Firmen müssen Kostenerhöhungen, die aufgrund des Ukrainekriegs gegenüber dem Auftraggeber entstehen, auf jeden Fall plausibilisieren. Aber man habe auch einige Einsparungen zum Beispiel durch Reduzierung der Wandfliesen, oder beim Anstrich der Sichtbetonflächen erzielt. Zudem gab es noch einige Haushaltsreste, die übertragen werden konnten.

Die Gesamtkosten des neuen Gebäudes schlüsseln sich auf 40 Prozent für den Wohnungsanteil, 60 Prozent für den Feuerwehrbereich auf. Man sei guter Dinge, so der Architekt abschließend, den Einzugstermin zum ersten August aber halten zu können.

