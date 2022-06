Preisanstieg: Taxis müssen geeicht werden

Von: Peter Loder

Taxifahrer aus der ganze Region sind zum Eichen ihrer Taxameter zum Brucker Volksfestplatz gekommen. © Weber

Auch im Landkreis FFB ist Taxifahren ab sofort teurer. Vier Jahre nach der letzten Preiserhöhung wurden die geeichten Preisuhren in einem Großteil der rund 60 in der Region registrierten Fahrzeuge bei einem gemeinsamen Termin auf die neuen Preise eingestellt.

Fürstenfeldbruck – Normalerweise warten sie aufgereiht am Straßenrand auf ihre Kunden. Am Samstag standen die Taxler geduldig in der Schlange, um sich eine behördlich abgesegnete Preiserhöhung besiegeln zu lassen. Bei der konzertierten Aktion haben sich die rund 30 in Fürstenfeldbruck registrierten Taxifahrer und noch einmal fast genauso viele Kollegen aus Olching, Puchheim und Germering auf dem Volksfestplatz versammelt, um ihre geeichten Taxameter auf den neuesten Stand der Preisliste bringen zu lassen.

Mindestpreis

Nachdem die letzte Erhöhung vier Jahre zurückliegt, bezeichnet Günter Fasching die neuen Tarife als „mehr als notwendig“. Der Schöngeisinger ist Vize-Vorsitzender der Brucker Taxi-Genossenschaft, wo gerade Mark Weidinger den langjährigen Leiter Viktor Arnold an der Spitze abgelöst hat. Arnold wird Ende Juli offiziell verabschiedet.

Der neue Mindestfahrpreis – also der Moment, in dem der Fahrgast einsteigt und Taxameter eingeschaltet wird – steigt bei den im Landkreis gemeldeten Taxen nun von 3,70 auf 4,20 Euro. Bei jedem zurückgelegten Kilometer tickt dann die Preisuhr um 2,10 Euro weiter (bisher 1,90). Geht die Fahrt über eine längere Distanz verringert sich die Gebühr: ab acht und 16 Kilometer auf 1,95 beziehungsweise 1,80 Euro (bislang 1,75/1,60). Der Festpreis für eine Fahrt zum Flughafen steigt von 86 auf 91 Euro. Zum Vergleich: In München ist der Grundpreis auf 5,30 Euro geklettert, pro Kilometer werden 2,30 Euro fällig.

Die Gebühren werden vom Landratsamt festgelegt. „Bis sie genehmigt werden, ist es ein langer Weg und ein hoher Aufwand“, so Fasching. Weshalb Preiserhöhungen im Taxiwesen angesichts des langen Zyklus stets „mit Weitblick“ berechnet würden. So könne es passieren, dass die aktuell höheren Inflationsraten und gestiegene Spritpreise die neuen Tarife „zum Teil schon wieder auffressen“.

Zentraler Termin

Dazu gehören auch die 62 Euro, die Andreas Gialamas für die digitale Aktualisierung der Taxameter berechnet. Der für ein darauf spezialisiertes Münchner Unternehmen tätige Grieche benötigt dazu knapp drei Minuten pro Auto und klebt dann das nur von ihm verwaltete Zulassungssiegel (ähnlich der TüV-Plakette) auf das Gerät.

In Bruck, wo die Genossenschaft einen zentralen Termin organisiert hat, um den Kollegen die Fahrt nach München zu ersparen, ist der Job in knapp 90 Minuten erledigt. In der Landeshauptstadt, wo Gialamas 1800 der insgesamt 3500 Taxen umgerüstet hat, dauerte die Sache schon wesentlich länger.

Insgesamt habe sich die wirtschaftliche Situation der Droschkenkutscher im Landkreis nach der Corona-Krise wieder „etwas gebessert“, so Fasching. Eine boomende Branche sei das Taxi-Gewerbe aber längst nicht mehr, obwohl es immer noch eine Warteliste von Interessenten gäbe, die eine der für Bruck amtlich zugelassenen 33 Konzessionen ergattern wollen. Laut Fasching sei es das Bestreben seiner Kollegen, bei den Preisen fair zu bleiben: „Taxifahren soll kein Luxus sein.“

