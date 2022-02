Premierenpublikum feiert „Tanzstunden“ an der Neuen Bühne

Von: Ulrike Osman

Teilen

Mit nuancenreichem Spiel geben Marion Nitsch und René Oltmanns ein ungleiches Paar, das in Richard Alfieris Stück „Sechs Tanzstunden in sechs Wochen“ erst nach und nach zueinander findet. © Peter Weber

Zufall oder nicht – am Abend, bevor sich ein Teil der Fernsehnation vor der neuen Staffel der RTL-Erfolgsshow „Let’s Dance“ versammelte, feierte auch die Neue Bühne Bruck die Magie des Tanzens.

Fürstenfeldbruck – „Sechs Tanzstunden in sechs Wochen“ des 1948 geborenen US-Autors Richard Alfieri ist eine Tragikomödie voller bissiger Dialoge und treffsicherem Humor, aber auch voller berührender, nachdenklicher Momente.

Lily (Marion Nitsch) ist die Witwe eines Baptistenpredigers aus den Südstaaten, Michael (René Oltmanns) ein schwuler Tanzlehrer – zwei Menschen, deren Wege sich im Normalfall niemals kreuzen würden. Doch Lily will ihren einsamen Alltag aufpeppen und bucht Michael über eine Agentur für ein paar Tanzstunden. Um ein Haar kommt es nicht mal zu einer einzigen.

Das Stück „Sechs Tanzstunden in sechs Wochen“ führt die Neue Bühne Bruck noch bis zum 9. April im Haus 11 in Fürstenfeld auf. Die nächste Aufführung findet an diesem Samstag, 19. Februar, statt. Beginn ist um 20 Uhr. Karten sind online über die Seite www.buehne-bruck.de oder an der Abendkasse erhältlich.

Zwischen den beiden fliegen schon in den ersten Minuten dermaßen die Fetzen, dass sie ihn gleich wieder rausschmeißen will. Doch die Sehnsucht zu tanzen ist größer. Und als das ungleiche Paar die ersten gemeinsamen Schritte tut, wird auch klar, warum. Lilys säuerliche Miene verwandelt sich in ein seliges Strahlen, und der provokante Zyniker Michael kann nur noch staunen – die „verknöcherte alte Schachtel“ braucht keinen Unterricht, sie braucht nur einen adäquaten Tanzpartner.

Verwundete Seelen

Das Muster wiederholt sich in der ersten Hälfte des Stücks. Die beiden geraten aneinander, beleidigen und belügen sich, bevor bei Tango, Wiener Walzer und Foxtrott alle Dissonanzen vergessen sind. Das Tanzen bringt aber nicht nur Momente der Harmonie. Es löst Blockaden in zwei verwundeten Seelen. Michael lässt nach und nach die aufgesetzte tuntige Fassade fallen. Ganz weich und leise wird er, wenn er von seiner Mutter erzählt, von seiner großen Liebe und den missglückten Affären. Auch Lily schleppt hinter ihrer Schroffheit viel Ballast mit sich herum. Staunend stellen die beiden fest, wie immer mehr Vertrauen und Nähe zwischen ihnen wachsen.

Kann das wahr sein? Darf man sich darauf einlassen? Sich dem anderen verpflichtet fühlen – „das ist doch der Lackmus-Test für Freundschaften“, schreit Michael, als Lily seine Fürsorge zurückweisen will.

Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen FFB-Newsletter.

Dass die nach und nach erzählten Lebensgeschichten ein wenig mit tragischen Klischees überfrachtet sind und manche Selbsterkenntnis reichlich plakativ daherkommt („ich kämpfe mein ganzes Leben gegen Vorurteile, dabei hab’ ich selber welche“) – Schwamm drüber. Viel guter Witz, rasante Dialoge und vor allem das brillante, nuancenreiche Spiel von Oltmanns und Nitsch machen die Inszenierung von Petra Wintersteller zu einem Muss. Vom Premierenpublikum wurde sie zurecht gefeiert.

„Sechs Tanzstunden in sechs Wochen“ führt die Neue Bühne Bruck noch bis zum 9. April im Haus 11 in Fürstenfeld auf. Die nächste Aufführung findet an diesem Samstag, 19. Februar, statt. Beginn ist um 20 Uhr. Karten sind online über die Seite www.buehne-bruck.de oder an der Abendkasse erhältlich.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Fürstenfeldbruck finden Sie hier.