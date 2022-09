Probenendspurt: Brucker Brett’l nimmt sich britische Komödie vor

Lustig geht es zu beim Brucker Brett’l. Derzeit proben die Schauspieler intensiv für die Premiere ihres neuen Stücks „Der nackte Wahnsinn“ im Oktober. © Markus Pöllmann

So intensiv wie derzeit wurde in der Brett’l-Scheune selten geprobt. Das Ensemble des Brucker Brett’l zeigt unter der Leitung von Jürgen Schulz in der Herbstspielzeit „Der nackte Wahnsinn“, eine Komödie des britischen Autors Michael Frayn.

Fürstenfeldbruck – In dieser bekommt es eine mittelmäßige Schauspielertruppe mit sehr vielen Türen und menschlichen Dramen zu tun.

Die Truppe eines Tourneetheaters steht mit der Komödie „Nackte Tatsachen“ unmittelbar vor der Premiere. Darin will die Haushälterin Mrs Clackett es sich im Haus ihres Arbeitgebers vor dem Fernseher gemütlich machen, als Makler Roger Tramplemain auftaucht, der mit seiner Geliebten Vicki im vermeintlich leerstehenden Haus ein paar schöne Stunden verbringen will. Und dann kreuzen die Hausbesitzer auf, die auf der Flucht vor der Steuerfahndung in Spanien sein sollten. Doch die Schauspieler bekommen einfach nichts auf die Reihe. Regisseur Lloyd Dallas versucht verzweifelt, Ordnung in die Abläufe auf und hinter der Bühne zu bekommen.

Premiere ist am Freitag, 7. Oktober, um 20 Uhr (Einlass eine Stunde früher) in der Brett’l-Scheune in Biburg. Weitere Vorstellungen folgen am 8./9./14./16./21./22./23./29./30. Oktober sowie am 4./5./6. November. Beginn ist freitags und samstags um 20 Uhr, sonntags um 19 Uhr. Karten zum Preis für zehn Euro gibt es über die Internetseite www.bruckerbrettl.de.

