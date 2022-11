„Weil das Klostergelände so schön ist“: Weinmesse kommt nach Fürstenfeld

Von: Lisa Fischer

Eindruck von einer Vinessio in Starnberg. © mm

Im Veranstaltungsforum startet eine neue Weinmesse, die bisher in Starnberg beheimatet war. Ein Gespräch mit dem Organisator.

Fürstenfeldbruck – Mit einem Weinglas in der Hand von Stand zu Stand ziehen, hier und da einen Schluck probieren und zwischendurch ein Stückchen italienische Delikatess-Salami verzehren: Das können Weinliebhaber am Wochenende vom 12./13. November im Veranstaltungsforum Fürstenfeld bei der Premiere der „Vinessio Weinmesse“. Neben Weinen aus der Pfalz, dem Elsass, Südtirol und dem Burgenland gibt es edle Tropfen aus Südafrika sowie Sekt, Champagner und Spirituosen.

Veranstalter Alexander Tejkl erklärt im Interview, was die Besucher erwartet – und warum der Nachbarlandkreis Starnberg nach 16 Jahren Vinessio-Präsentation ab diesem Jahr leer ausgeht.

Herr Tejkl, die Probiermesse Vinessio kommt zum ersten Mal nach Fürstenfeldbruck und soll neben München und Fürth hier jährlich stattfinden. Warum zieht es Sie auf das Klostergelände?

Seit 2006 fand die Vinessio in Starnberg statt. Anfang des Jahres haben wir erfahren, dass das heuer nicht klappt, weil die Halle in Starnberg saniert wird. Also haben wir uns nach einer Alternative umgeschaut. Ich habe schon lange mit Fürstenfeldbruck geliebäugelt, weil das Klostergelände so schön ist.

Alexander Tejkl Veranstalter der Vinessio-Messe © mm

Und wenn die Sanierung in Starnberg abgeschlossen ist, geht es wieder zurück?

Nein, von nun an soll die Messe im Veranstaltungsforum stattfinden, wir ziehen sozusagen um. Viele Besucher sind früher schon aus den Nachbarlandkreisen nach Starnberg gekommen – auch aus Fürstenfeldbruck. Und jetzt können die Weinliebhaber eben nach Fürstenfeld kommen.

Wie funktioniert die Probiermesse aus Sicht des Besuchers?

Jeder Besucher erhält gegen einen Pfandbetrag ein Glas und kann dann kostenfrei an den verschiedenen Ständen probieren, sich informieren, etwas kaufen oder einfach charmant weiter gehen, wenn etwas nicht schmeckt.

Was ist das Besondere an der Weinmesse?

Besonders ist, dass man mit den Winzern direkt ins Gespräch kommen kann. Denn an den Ständen sind nicht Verkäufer vertreten, sondern direkt der Hersteller. Die Winzer können zum einen über ihre Produkte berichten oder zum Beispiel auch ganz aktuell von ihrer letzten Ernte erzählen.

Und ein paar Schmankerl zur Stärkung gibt es auch?

Unter den insgesamt 60 Ausstellern aus Deutschland, Österreich, Italien und sogar San Marino gibt es neben den Winzern auch Stände, die Delikatessen wie Käse und Salami oder Trüffelspezialitäten anbieten. In einem kleinen Bistro in der Tenne können sich Besucher außerdem etwas zu Essen kaufen.

Infos zur neuen Messe

Die Vinessio-Weinmesse findet am Samstag, 12. November, von 12 bis 19 Uhr, sowie am Sonntag, 13. November, von 12 bis 18 Uhr, in der Tenne des Veranstaltungsforums Fürstenfeld statt. Karten gibt es für 13 Euro online im Vorverkauf. An der Tageskasse kostet der Eintritt 15 Euro. Kinder bis neun Jahre haben freien Eintritt. Fünf Euro Eintritt zahlen Kinder von zehn bis 15 Jahren. Auf der Webseite www.weinmesse-fuerstenfeldbruck.de finden sich weitere Informationen zu Ausstellern, Anfahrt und Parkmöglichkeiten.