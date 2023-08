Wo es besonders laut ist: Lärm-Analyse in der Stadt startet

Von: Lisa Fischer

Teilen

Verkehrslärm kann ganz schön lästig sein. © dpa-gms / Jens Schierenbeck (Symbolfoto)

Die Öffentlichkeitsbeteiligung zum bayernweiten Lärmaktionsplan (LAP) ist gestartet. Die Brucker sind aufgefordert, Lärmquellen zu melden.

Fürstenfeldbruck – Ziel des LAP ist es, unter Mitwirkung der Bevölkerung, vorhandene Lärmprobleme zu analysieren und gegebenenfalls zu beheben sowie ruhige Gebiete vor einer Zunahme des Lärms zu schützen. In Bayern ist die Regierung von Oberfranken mit der Lärmaktionsplanung für Hauptverkehrsstraßen außerhalb von Ballungsräumen und für Bundesautobahnen innerhalb von Ballungsräumen beauftragt. Das betrifft über 1300 Gemeinden in Bayern – darunter auch Fürstenfeldbruck.

In der jetzt angelaufenen ersten Phase erhalten die Brucker Bürger Gelegenheit, ihre persönliche Lärmsituation mitzuteilen. Bis 30. September kann jeder, der sich durch Lärm von Hauptverkehrsstraßen außerhalb von Ballungsräumen und Bundesautobahnen in Ballungsräumen gestört fühlt, an der zentralen Lärmaktionsplanung für Bayern mitwirken und sich zu seinen Lärmproblemen äußern.

(Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen FFB-Newsletter.)

Auf der Beteiligungsplattform www.umgebungslaerm.bayern.de besteht die Möglichkeit einen Online-Fragebogen auszufüllen. Alternativ kann dieser auch postalisch unter Regierung von Oberfranken, SG 50, PF 110165, 95420 Bayreuth, angefordert werden. Anschließend werden die Rückmeldungen aus den Fragebögen erfasst, gebündelt und ausgewertet.

In einer zweiten Phase, die voraussichtlich Ende 2023 beginnt, wird die Öffentlichkeit nochmals beteiligt. Sie bekommt Gelegenheit, sich zu diesen Ergebnissen detailliert zu äußern. Die Informationen aus der Bevölkerung aus beiden Phasen fließen dann in die Ausgestaltung der zentralen Lärmaktionsplanung ein. Der finale LAP soll dann zum 18. Juli 2024 vorliegen.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Fürstenfeldbruck finden Sie auf Merkur.de/Fürstenfeldbruck.