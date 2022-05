Modell-Region: Projekt soll Wiesen zum Blühen bringen

Von: Max-Joseph Kronenbitter

Wo blüht was? Experten untersuchen in den nächsten Wochen ausgewählte Flächen. symbo © dpa

Blüten-und artenreiche Mähwiesen werden selten. Deshalb hat die Regierung von Oberbayern ein Projekt zu deren Erhalt gestartet. Der Landkreis ist dabei eine von sechs Modell-Regionen in Bayern. In den nächsten Wochen startet die botanische Erfassung.

Fürstenfeldbruck – In den nächsten Wochen startet die botanische Erfassung.

Der Schwerpunkt des Projekts liegt in Kottgeisering, Grafrath, Türkenfeld, Alling, Emmering, Moorenweis und Althegnenberg. Insgesamt 226 Wiesenflächen haben Fachleute für eine genauere Betrachtung identifiziert. Kleinere Flächen liegen auch in acht weiteren Landkreis-Gemeinden und der Stadt Bruck. Gut ein Drittel aller Flächen seien bereits durch Förderprogramme wie dem Vertragsnaturschutz oder dem Kulturlandschaftsprogramm im Erhalt gesichert. Dass diese nur durch die umsichtige und meist extensive Bewirtschaftung durch Landwirte und Bauhöfe entstanden sind, wird Laura Junk von der Regierung nicht müde zu betonen. „Auch für den künftigen Erhalt und Ausbau sind wir auf die Mitwirkung der Bewirtschafter angewiesen“, so Jungk.

Welche Potential haben die Flächen?

„Aufgrund ihres Artenreichtums sind Flachland- wie auch Bergmähwiesen, die viele Insekten wie Schmetterlinge, Wildbienen und Heuschrecken anlocken, für die Biodiversität von besonderer Bedeutung“, erklärt Lukas Rester vom beauftragten Institut für Umweltplanung (ifuplan). Welches Potenzial die einzelnen Flächen haben, soll in den nächsten Wochen durch eine botanische Erfassung ermittelt werden. Neun bis zwölf typische Wiesenkräuter wollen die Vegetations-Kartierer dabei mindestens finden, die Fauna wird nicht erfasst. Dabei erfolgt dann auch eine Einstufung in eine artenreiche Mähwiese, Potenzialfläche oder sogar Spendersamenfläche für die Mähgutübertragung bei der andere Flächen „nachgesät“ werden könnten.

Der Kreisvorsitzende des bayerischen Jagdverbandes, Gerhard von Hößlin, äußerte die Sorge, dass dabei „Horden von Kartierern über die Wiesen trampeln“. Dem widersprach Projektkoordinatorin Lisa Otten von ifuplan und stellte fest, das maximal zwei Personen über die Wiesen gehen – und das auch nur in einem Streifen von drei mal zehn Metern. „Leider können wir aber nicht alle Wiesenbesitzer vorher über den Termin informieren“, so Otten.

Die Förderprogramme

In einem zweiten Block wollen die Fachleute die Besitzer über die Förderprogramme informieren. „Dabei wenden wir uns vor allem an Privatleute, weil wir davon ausgehen, dass die Landwirte unsere Förderprogramme bereits kennen“, so Jungk. Entsprechend höhere Finanzmittel für dann hinzukommende Förderflächen stünden zur Verfügung und gingen nicht zu Lasten bereits bestehender Förderzusagen.

Die Mindestgröße für die Aufnahme in ein Förderprogramm sei 500 Quadratmeter. Vorgärten kämen also nicht in Frage. Bei der späteren Beratung der Wiesen-Bewirtschafter spielt ein möglichst später erster Schnittzeitpunkt und die Abfuhr des Mahdguts eine entscheidende Rolle für die Optimierung und Wiederherstellung von Mähwiesen. Im August soll es für alle Interessierten geführte Wanderungen zu blütenreichen Wiesen geben.

