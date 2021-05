Psychiatrischer Krisendienst jetzt rund um die Uhr im Einsatz

Fürstenfeldbruck

Der Krisendienst Psychiatrie Oberbayern hat sein Hilfsangebot erweitert. Auch im Kreis Fürstenfeldbruck können sich Hilfesuchende seit 1. Mai rund um die Uhr an mobile Einsatzteams wenden.

Fürstenfeldbruck - Bezirkstagspräsident Josef Mederer sieht darin einen Meilenstein und eine wichtige Ergänzung zum bestehenden Programm. „Seelische Krisen kennen keine Uhrzeit.“ Mederer sprach von einer „gemeinsamen Verantwortung. Es sei wichtig, die kommunale Verbindung immer wieder herzustellen. Der Freistaat Bayern übernimmt die Kosten für die Leitstelle (rund drei Millionen), für die restlichen Kosten von 13,2 Millionen Euro müssen die Kommunen aufkommen.

Von den Krankenkassen kommt keine finanzielle Unterstützung. „Die Krankenkassen weigern sich nach wie vor, hier die Kosten zu übernehmen“, kritisiert Mederer. Dabei würden gerade durch Prävention Klinikaufenthalte minimiert, was den Kassen Kosten spare. „Zwangseinweisungen gehören dank der Krisenhilfe zur Ausnahme“, sagt Mederer.

Sinn des Krisendienstes ist es, Menschen nicht zu psychiatrisieren. „Wir helfen diskret und gezielt, ohne dass die Situation weiter eskaliert“, erklärt Jenny Brunken. Sie ist Teamleiterin für die mobilen Tagesdienste.

In Fürstenfeldbruck gibt es den Krisendienst seit fünf Jahren. Bürger konnten bisher psychische Hilfe von 8 bis 16 Uhr in Anspruch nehmen. Mit der Erweiterung der Krisenhilfe sind die mobilen Teams über diese Zeiten hinaus in Rufbereitschaft.

Das begrüßt auch die ärztliche Leiterin der Leitstelle, Dr. Petra Brandmeier: „Damit gelingt es uns, individuell auf die jeweiligen Krisensituationen zu reagieren.“ Jeweils zu Zweit rücken die nichtärztlichen Einsatzkräfte innerhalb einer Stunde aus, um Menschen in psychischen Notlagen zu entlasten und zu begleiten. „Wir wollen Krankheitsbilder verhindern und Familien stabilisieren“, sagt Regionalteamleiterin Alexandra Gorges vm