Psychische Hilfe für junge Volljährige: Die Kosten steigen

Immer mehr junge Volljährige brauchen psychische Hilfe. Die Kosten steigen entsprechend.

Fürstenfelbruck - Junge Volljährige können Leistungen nach den Jugendhilfe-Regeln beantragen. Derzeit betreut das Jugendamt des Landkreises 138 junge Menschen mit erheblichen Problemen. 105 sind in Einrichtungen untergebracht oder in Pflegefamilien, 33 erhalten ambulante Unterstützung, wobei die Zahl der Unterbringungen steigt. Die Kosten erhöhten sich von 1,8 Millionen Euro im Jahr 2020 auf 2,6 Millionen im Jahr 2021.

Bis zur Hälfe des Jahres 2022 wurden bereits 1,4 Millionen Euro aufgewendet. Es gebe eine Zunahme bei den Fällen junger Menschen mit seelischer Behinderung, sagte ein Sprecher des Jugendamt im zuständigen Ausschuss des Kreistags. Manche litten an Essstörungen, andere an Depressionen. Sie würden oft in therapeutischen Wohngruppen untergebracht, wo die Tagessätze bei über 200 Euro lägen.

Junge Volljährige erhalten diese Art der Hilfe, wenn „erhebliche Defizite in der Persönlichkeitsentwicklung“ vorliegen, wie es aus einem Papier des Jugendamts hervorgeht. Weiter aufgeführt werden „erhebliche Defizite bei der eigenen Lebensführung“, „besondere soziale Schwierigkeiten“ wie etwa Suchtverhalten, Straffälligkeit und insgesamt seelische Störungen.

